  • 12.12.2025, 09:45:02
  • /
  • OTS0049

FPÖ – Herbert: „Lohn-Verrat an unseren Beamten – Regierung und GÖD Hand in Hand!“

Als „Verrat an allen hart arbeitenden Menschen im öffentlichen Dienst“ verurteilte heute der freiheitliche Sprecher für den öffentlichen Dienst NAbg. Werner Herbert den jüngsten Gehaltsabschluss. Dieser sei ein weiterer Beweis dafür, dass die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition keinerlei Wertschätzung für ihre eigenen Bediensteten habe.

„Während sich diese Regierung einen aufgeblähten Apparat mit hunderten Kabinettsmitarbeitern leistet und Steuergeld für fragwürdige Projekte ins Ausland verschenkt, lässt sie unsere eigenen Leute im Regen stehen. Das ist ein Akt der beispiellosen Geringschätzung für jeden Polizisten, Soldaten, Lehrer und Verwaltungsbeamten, der dieses Land am Laufen hält“, so Herbert.

Besonders scharfe Kritik übte Herbert an der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD): „Das ist kein Verhandlungserfolg, das ist purer Interessensverrat! Die GÖD-Spitze hat sich auf die Seite des Dienstgebers geschlagen und die Interessen der eigenen Mitglieder verraten. Anstatt zu kämpfen, hat man abgenickt und den Bediensteten ein Spar-Diktat aufgebürdet. Die freiheitliche Personalvertretung AUF hätte einem solchen Ausverkauf der Arbeitnehmerinteressen niemals zugestimmt“.

Für den freiheitlichen Abgeordneten sei klar, dass dieses Systemversagen nur durch einen politischen Neubeginn beendet werden könne. „Es braucht endlich wieder eine Politik, die für unsere Leute da ist. Nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl wird der öffentliche Dienst jene echte Wertschätzung und faire Bezahlung erhalten, die ihm zusteht. Wir als FPÖ stehen felsenfest an der Seite unserer Beamten und werden diesen Kampf für sie weiterführen!“, erklärte Herbert.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

