- 12.12.2025, 09:31:32
- /
- OTS0041
AVISO DI 16.12.2025, 11 Uhr St. Pölten - Grüner Klub im NÖ Landtag- Politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung
Der Grüne Klub im NÖ Landtag präsentiert am Dienstag, den 16.12.2025 seine politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung
.......................................................................................................
EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH DIENSTAG, 16.12.2025, 11:00 Uhr
Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten
.......................................................................................................
HELGA KRISMER
KLUBOBFRAU UND LANDESSPRECHERIN DER GRÜNEN NIEDERÖSTERREICH
.....................................................................................................
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
..................................................................................................
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 15.12., 18:00 Uhr unter michael.pinnow@gruene.at anzumelden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN