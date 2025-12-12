- 12.12.2025, 09:30:32
Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf findet am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, um 17.00 Uhr im Festsaal der BV (6., Amerlingstraße 11, 1. Stock) statt.
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06110 und E-Mail post@bv06.wien.gv.at.
