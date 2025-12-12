Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt findet am Dienstag, dem 16. Dezember 2025, um 17.00 Uhr im Mehrzwecksaal des BRG/BORG Lessinggasse (2., Lessinggasse 14) statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/leopoldstadt/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 2. Bezirk, Tel. 01/4000-02111 bzw. E-Mail post@bv02.wien.gv.at .

(Schluss) bv/red