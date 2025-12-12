Thema: Dänischer Samenspender zeugt fast 200 Babys mit Krebsrisiko

St. Pölten (OTS) -

"Frauen mit Kinderwunsch sollten sich nicht verunsichern lassen. Der dänische Fall zeigt ein Extrem, das in Österreich nicht auftreten kann. Hierzulande dürfen durch einen Spender maximal drei Familien entstehen – eine klare gesetzliche Vorgabe, die jede verantwortungsvolle Klinik dokumentiert und auch einhält. Zudem durchlaufen Samenspender eine gründliche medizinische und familiäre Anamnese, ergänzt durch standardisierte genetische Tests und umfassende Infektionsscreenings. Genetische Auffälligkeiten werden in der Regel über die Familiengeschichte erkannt und abgeklärt. Auch spielen hohe Qualitätsstandards bei der Auswahl des Spendersamens eine wichtige Rolle. Tiny Feet arbeitet mit erfahrenen europäischen Samenbanken zusammen, die nachweislich etablierte medizinische Screening-Prozesse anwenden und interne Qualitätsstandards einhalten.“