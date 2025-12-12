  • 12.12.2025, 09:23:32
  • /
  • OTS0038

Thema: Dänischer Samenspender zeugt fast 200 Babys mit Krebsrisiko

Statement von Dr. med. Rudolf Rathmanner, einem der Pioniere der Reproduktionsmedizin in Österreich, zugleich Leiter der Tiny Feet Kinderwunschkliniken Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - 

"Frauen mit Kinderwunsch sollten sich nicht verunsichern lassen. Der dänische Fall zeigt ein Extrem, das in Österreich nicht auftreten kann. Hierzulande dürfen durch einen Spender maximal drei Familien entstehen – eine klare gesetzliche Vorgabe, die jede verantwortungsvolle Klinik dokumentiert und auch einhält. Zudem durchlaufen Samenspender eine gründliche medizinische und familiäre Anamnese, ergänzt durch standardisierte genetische Tests und umfassende Infektionsscreenings. Genetische Auffälligkeiten werden in der Regel über die Familiengeschichte erkannt und abgeklärt. Auch spielen hohe Qualitätsstandards bei der Auswahl des Spendersamens eine wichtige Rolle. Tiny Feet arbeitet mit erfahrenen europäischen Samenbanken zusammen, die nachweislich etablierte medizinische Screening-Prozesse anwenden und interne Qualitätsstandards einhalten.“

Tiny Feet Presseinformationen

Rückfragen & Kontakt

comm:unications
Sabine Pöhacker, MSc.
Telefon: 0131514110
E-Mail: presse@communications.co.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | COM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright