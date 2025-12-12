Wien (OTS) -

Die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik zeigt sich über die jüngsten politischen Entwicklungen rund um die § 57a-Fahrzeugüberprüfung („Pickerl“) tief enttäuscht. Trotz klarer Zusagen seitens Ministerium und parlamentarischer Vertreter, vor einer EU-weiten Neuregelung keine Änderungen am österreichischen System vorzunehmen, wurde kurzfristig ein Vorschlag zur Verlängerung der Prüffristen eingebracht.

„Die Entwicklungen der vergangenen Woche sind enttäuschend und basieren auf allem – nur nicht auf pragmatischen Fakten“, betont Bundesinnungsmeister Roman Keglovits-Ackerer. „Die Verlängerung der Intervalle erhöht das Risiko für alle Verkehrsteilnehmer und schwächt ein bewährtes Sicherheitsnetz, das seit Jahren verlässlich wirkt.“

Österreich zählt mit rund 20 Prozent weniger Verkehrsunfällen als der EU-Schnitt zu den sichersten Staaten Europas. Auch die Reduktion der IG-L-Sanierungsgebiete („Luft-100er“) belegt die Wirkung regelmäßiger technischer Überprüfungen. Klare Hinweise, darauf, daß die regelmäßige technische Überprüfung ihren Zweck erfüllt.

Die Bundesinnung Fahrzeugtechnik arbeitet seit Monaten gemeinsam mit allen relevanten Stakeholdern an der Überarbeitung der EU-Richtlinie und hat bereits umfassende Vorschläge zur Digitalisierung, Entbürokratisierung und Optimierung des 57a-Systems vorgelegt.

„Verkehrssicherheit ist kein politisches Experimentierfeld. Wir werden uns weiterhin entschieden dafür einsetzen, das bewährte Prüfsystem aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sinnvolle Verbesserungen umzusetzen“, so der Bundesinnungsmeister.