Volkspartei Währing: Grüne Währing blockieren Verbesserungen für Familien und klimafreundliche Mobilität

Wien (OTS) -

Die Volkspartei Währing kritisiert die wiederholte Ablehnung wichtiger Maßnahmen durch die Grünen Währing und Bezirksvorsteherin Silvia Nossek. Sowohl Eltern und Kinder des Kindergartens St. Severin als auch Anrainerinnen und Anrainer, die auf Elektromobilität umsteigen möchten, bleiben durch diese Entscheidungen ohne Unterstützung. Bei der gestrigen Bezirksvertretungssitzung zeigten die Grünen Währing wiederholt ihre Ablehnung für solche Maßnahmen.

Keine „Kiss & Go“-Zone für Kindergarten St. Severin

Trotz zahlreicher Rückmeldungen der Pfarre St. Severin und des Kindergartens, die sich eine sichere und geordnete Bring- und Holzone wünschen, wurde die Einrichtung einer „Kiss & Go“-Zone von den Grünen Währing abgelehnt. Dadurch ist eine Umsetzung derzeit nicht möglich.

„Es ist unverständlich, dass ausgerechnet jene Partei, die sich stets für sichere Schul- und Kindergartenwege inszeniert, nun eine einfache und praktikable Lösung verhindert. Diese Lösung gibt es bereits vielfach vor Kindergärten und Schulen in Wien. Damit lassen die Grünen Kinder und Eltern wortwörtlich im Regen stehen“, betonen Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Oliver Möllner und Klubobfrau Beate Marx.

Grüne stimmen gegen Ausbau von E-Ladestationen

Auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge haben die Grünen Währing erneut blockiert und verweigern im Grundsatz den Ausbau von Ladestationen für Elektroautos. Mehrere Anrainerinnen und Anrainer hatten sich zusätzliche Ladestationen ausdrücklich gewünscht. Ohne ausreichende Infrastruktur bleibt der Umstieg auf Elektromobilität jedoch für viele unerreichbar. Der Antrag der Volkspartei Währing hilft gezielt jenen Anrainerinnen und Anrainern, die einen aktuellen Bedarf hierfür angemeldet haben.

„Wer den klimafreundlichen Wandel wirklich will, muss den Menschen auch die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das ständige Nein der Grünen verhindert konkrete Verbesserungen — und damit den Fortschritt“, erklären Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Oliver Möllner und Klubobfrau Beate Marx.

Blockade beim Anrainerparken in Währing

Ein weiteres Beispiel für die fehlende Unterstützung der Grünen Währing gegenüber den berechtigten Anliegen der Bevölkerung ist das Thema Anrainerparken. Die Volkspartei Währing setzt sich seit Jahren konsequent für eine faire und wirksame Anrainerparkregelung ein und steht dabei klar auf der Seite der Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks, die unter massivem Parkdruck leiden. Trotz zahlreicher Initiativen und Forderungen aus der Bevölkerung wurden entsprechende Maßnahmen bislang von den Grünen in Währing verhindert oder ausgebremst. Damit wird den Menschen im Bezirk erneut eine spürbare Entlastung im Alltag verwehrt.

Nein zum Bezirksbudget ohne Zukunftsorientierung

Aus diesen Gründen hat die Volkspartei Währing auch dem aktuellen Bezirksbudget nicht zugestimmt. Ein Budget ist in Zahlen gegossene Politik – und dieses Budget lässt klar erkennen, dass es an Anspruch und Weitblick fehlt. Zukunftsthemen kommen kaum vor: Es mangelt an sinnvollen Investitionen in den öffentlichen Raum, an Beteiligungsformaten wie einem echten Bürgerbudget und an nachhaltigen, ausgewogenen Konzepten für den Bezirk. „Stattdessen wird unter dem Motto ‚Koste es, was es wolle‘ ein Baum nach dem anderen gesetzt, ohne Gesamtkonzept und ohne Rücksicht auf andere dringend notwendige Maßnahmen. So sieht keine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Bezirkspolitik aus“, so Möllner und Marx abschließend.

Die Volkspartei Währing fordert die Bezirksvorsteherin und die Grünen auf, die Anliegen der Bevölkerung ernster zu nehmen und sich konstruktiver an Lösungen zu beteiligen.