FPÖ – AVISO: Pressekonferenz mit KMU-Sprecher Fürtbauer, Lauton, Sandriesser (beide Fa. Lasaco) und KMU-Finanzinsider Zmuegg

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Montag, 15. Dezember 2025, 10:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer, den beiden Lasaco-Geschäftsführern Alfred Lauton und Dieter Sandriesser sowie KMU-Finanzinsider Mag. Gerald Zmuegg

Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))

Thema: „Mittelstand stellt dem Wirtschafts- und Finanzminister die Rute ins Fenster“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.