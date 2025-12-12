- 12.12.2025, 09:13:02
FPÖ – AVISO: Pressekonferenz mit KMU-Sprecher Fürtbauer, Lauton, Sandriesser (beide Fa. Lasaco) und KMU-Finanzinsider Zmuegg
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Montag, 15. Dezember 2025, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer, den beiden Lasaco-Geschäftsführern Alfred Lauton und Dieter Sandriesser sowie KMU-Finanzinsider Mag. Gerald Zmuegg
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Mittelstand stellt dem Wirtschafts- und Finanzminister die Rute ins Fenster“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
