Austria Wien und froots schließen langfristige Business-Partnerschaft (FOTOLINK)

Fußballprofi ist für viele junge Menschen ein Lebenstraum und die Spieler der Austria-Akademie haben die ersten großen Schritte dorthin geschafft. Mit dem Academies Eleven-Programm verfolgt der Klub das Ziel, seine größten Talente noch enger zu begleiten und verantwortungsvoll auf die Profikarriere vorzubereiten. Was in der öffentlichen Betrachtung häufig übersehen wird: Mit dem Sprung ins Profigeschäft verändert sich nicht nur das sportliche Umfeld. Auch die persönliche Realität verlagert sich und das schneller, als man denkt. Junge Spieler werden mit finanziellen Fragen konfrontiert, für die es selten strukturelle Antworten gibt. Entscheidungen, die große Tragweite haben, werden häufig im Familienkreis oder von externen Beratern geprägt. Ein Korrektiv fehlt.

froots begleitet junge Athleten bei finanziellen Fragen

Die neue Partnerschaft zwischen Austria Wien und dem Investment-Service froots unterstützt die Academies Eleven-Spieler bei ihren ersten Schritten in die finanzielle Eigenverantwortung. In persönlichen Gesprächen entwickelt froots individuelle Vorsorgepläne – abgestimmt auf Background, Ziele und Karriereverlauf der jungen Athleten. Der Ansatz: Risiken einordnen, realistische Perspektiven schaffen und finanzielle Stabilität ermöglichen, unabhängig vom sportlichen Erfolg. froots passt die Geldanlage dem Leben an – und begleitet nicht nur Fußballer, sondern Menschen in ganz Österreich, unabhängig vom Vermögen.

„Dass sich ein Traditionsverein wie die Austria dazu entschließt, genau hier Verantwortung zu übernehmen, ist alles andere als selbstverständlich. Es ist ein Statement. Und es zeigt, dass dieser Klub nicht nur ans Sportliche denkt, sondern an die Menschen hinter dem Sportler. froots freut sich darauf, gemeinsam ein Thema sichtbar zu machen, über das noch immer viel zu wenig gesprochen wird", erklärt David Mayer-Heinisch, CEO & Gründer froots.

Blick hinter die Kulissen – mit Austria-Sportdirektor Wagner

Was das konkret heißt, zeigt die erste Maßnahme im Rahmen der Partnerschaft: In der neuen Episode der Gesprächsreihe “Spielgeld powered by froots”, die der österreichische Investment-Service gemeinsam mit dem Sportportal LAOLA1 produziert, ist der neue Austria-Sportdirektor, Michael Wagner, zu Gast. Im Gespräch mit Moderator Max Ratzenböck spricht er über die Nachwuchsarbeit der Austria, die Rolle des familiären Umfelds und externer Berater sowie die Frage, wie ein Verein in einem Geschäft, das sich oft nur für den nächsten Spieltag interessiert, Vertrauen aufbauen kann (Link zur Folge mit Michael Wagner)

Pressefotos David Mayer-Heinisch, CEO von froots: https://flic.kr/s/aHBqjBGdZP

Gesprächsreihe "Spielgeld powered by froots” mit Austria-Sportdirektor Michael Wagner: https://www.laola1.at/de/red/promotion/promotion/karrierecharakterkohleaustria-sportdirektor-wagner-im-talk/

Über froots

froots (Asset Management by froots) ist ein unabhängiger Investment-Service aus Österreich, der Menschen dabei unterstützt, Vermögen aufzubauen und dieses passend zur jeweiligen Lebenssituation zu strukturieren. Mit persönlichem Service, einer transparenten Gebührenstruktur und einem intelligenten Investmentansatz kombiniert froots moderne Technologie mit aktivem Portfoliomanagement. Ziel ist es, eine unabhängige, kosteneffiziente und flexible Alternative zu klassischen Finanzdienstleistern zu bieten.

Über die Academy’s Eleven

Seit März 2022 stattet der FK Austria Wien die talentiertesten Akademie-Kicker mit Perspektivspieler-Verträgen aus. Ziel des Academies Eleven-Projekts ist es, die vielversprechenden Nachwuchstalente durch Förderverträge an den Verein zu binden und langsam an die Kampfmannschaft heranzuführen.

