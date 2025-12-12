Die schönsten Winterhotels zum Aufwärmen

Villach (OTS) -

Verschneite Landschaften, geführte Schneeschuhwanderungen, wärmende Saunen, Massagen und Treatments – unter dem Begriff Leading Spa vereinen sich herausragende Sternehotels mit ganzheitlichen Erholungskonzepten samt Wellness, Kulinarik und Servicequalität. Im Winter bieten sie attraktive Pakete zum Erfrischen und Entspannen. Entdecken Sie noch weitere Wellness-Oasen auf der Leading-Spa-Resort-Website und lassen Sie sich von den folgenden Angeboten inspirieren.

"Friesenwinter" in Schleswig-Holstein

Im Hotel LUNDENBERGSAND Hideaway und Spa ist der “Friesenwinter” eingekehrt. Und mit ihm Gemütlichkeit, Behaglichkeit und eine ganz besondere Stimmung. Diese genießen Sie am besten im Watt’n Spa, beim Langschläfer-Frühstück und beim 3-Gang-Dinner im Hotelrestaurant. Den “Friesenwinter” können Sie ab Ꞓ 469,- für drei Nächte pro Person buchen. On top gibt es eine Thermosflasche mit duftendem Glühwein für den Winterspaziergang und eine kostenlose Rückenmassage für die pure Erholung in Ihrer Wellness-Auszeit.

Winterzauber im Saarland

Die SEEZEITLODGE Hotel & Spa im wunderschönen Naturpark Saar-Hunsrück im nördlichen Saarland verzaubert die Wintertage mit Erholung und Genuss. Das Paket “Winterzauber” umfasst drei Wohlfühlnächte ab Ꞓ 679,- pro Person. Genießen Sie einen kostenlosen Seeliebe-Cocktail in der Hotelbar mit Feuerlounge und entspannen Sie im über 5.000 m2 großen Wellness-Bereich. Im Winterzauber-Paket sind zudem ein Behandlungsgutschein und die Seezeit-Kulinarik inklusive, damit Sie Körper und Seele verwöhnen können.

Wellness-Klassiker im Schwarzwald

Das Hotel KRONELAMM erwärmt den Winter im Schwarzwald mit dem ”Wellness-Klassiker”: Lassen Sie die Seele in der Wellness-Welt baumeln und verwöhnen Sie Ihre Sinne. Sie werden mit einem Willkommensdrink empfangen, dürfen sich auf ein hervorragendes Abendmenü sowie ein Schlemm-Buffet morgens und mittags freuen. Zum ”Wellness-Klassiker” gehören außerdem ein Wellness-Verwöhnpaket, eine kostenlose Rückenmassage und eine Gesichts-Kurzbehandlung. Buchbar ist das Special ab zwei Nächten für Ꞓ 412,- pro Person.

Winter Special in Rheinland-Pfalz

In JORDAN´S UNTERMÜHLE in Rheinland-Pfalz gibt es im Urlaub viel Schönes zu entdecken: Mit dem "5 für 4 – Winter Special" verbringen Sie fünf Nächte in Ihrem Lieblingszimmer, Sie werden mit einem duftenden Glühwein willkommen geheißen und nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Entspannen können Sie im Herz und Rebe Spa, bei Winterspaziergängen oder bei einer Tasse Tee im stilvollen Ambiente. Die Details zum Winter Special ab Ꞓ 162,- pro Person und Nacht finden Sie auf der Website.

Winterliche Romantik in Bayern

Spüren Sie die “Winter-Romantik” im Bayerischen Wald. Im 5* Wellness und Sporthotel JAGDHOF erwartet Sie eine Auszeit mit ¾-Jagdhof-Verwöhnpension und einem liebevoll arrangierten Romantik-Paket. Lassen Sie sich von früh bis spät verwöhnen und genießen sie die wohltuende Wärme der 6.500m2 großen Wellness- und Wasserwelt. Bei Ihrer Anreise ist Ihr Zimmer romantisch dekoriert – der perfekte Einstieg in erholsame Tage. Entspannung pur erleben Sie im Wohlfühlbad in der Kaiserwanne mit Prosecco und einer sanften Kuschel-Nachruhe im Wasserbett. Die "Winter-Romantik 2026" ist mit drei Nächten ab Ꞓ 837,- pro Person buchbar.

Bayern hat ein weiteres Wellness-Juwel im Angebot: Das PARKHOTEL in Bad Wörishofen entführt Ihre Sinne mit dem “Midweek Special 3=2” in den Wellness-Himmel und nach Südtirol. Sie werden mit einem Alpl-Sekt, Südtiroler Speck und traditionellem Schüttelbrot begrüßt, mit der Halbpension Plus verwöhnt und können im Wellnessbereich entspannen – Dolce vita, wie man es sich wünscht. Mit dem “Midweek Special 3=2” bekommen Sie einen ganzen Urlaubstag geschenkt: Drei Nächte ab Ꞓ 374,- pro Person.



Das Hotel Spirit und Spa BIRKENHOF am Elfenhain im Bayerischen Wald hat diese Saison ein neues Angebot, um Ihnen die kalte Jahreszeit zu verschönern. “Winter Vibes & Wellness” bietet alles, was Sie für einen unvergesslichen Wellnessurlaub mit drei bis sieben Übernachtungen brauchen, inklusive ¾-Kulinarik ”clever schlemmen”, Brennerei-Führung und Aromaöl-Massage. Rund um Ihre Auszeit wird Ihnen ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Aquafitness oder Yoga geboten. Ab fünf Übernachtungen erhalten Sie einen Wellnessgutschein bzw. ein Starterpaket für die Spielbank. Buchbar ist ”Winter Vibes & Wellness” ab 612,- pro Person.



Im Wellness und Naturresort REISCHLHOF in Bayern wartet eine besondere Verabredung auf Sie: Das ”Rendezvous im Reischlhof” bringt Winterromantik in die kalte Jahreszeit. Verbringen Sie drei oder mehr Nächte ab Ꞓ 829,- im wunderschönen Ambiente und lassen Sie sich mit ¾-Pension kulinarisch verwöhnen. Das Paket wird Sie mit vielen kleinen Annehmlichkeiten überraschen und Sie dürfen sich auf verschiedene Wohlfühl-Behandlungen freuen, die ebenfalls inklusive sind.

Genießertage im verschneiten Tirol

Auch im wunderschönen HOLZLEITEN Bio und Wellnesshotel in Tirol bekommen Sie mit dem "Holzleiten Bonus Tagen" eine Nacht geschenkt und bezahlen für fünf Übernachtungen nur den Preis von vier. Inklusive Holzleiten-Genießerpension plus und einer Flasche Holzleiten-Wein als Abschiedsgeschenk bei Ihrer Abreise – damit der Genuss auch zu Hause anhält und die Entspannung weit über die Auszeit hinaus wirkt. Die “Holzleiten-Bonus-Tage” können Sie ab Ꞓ 661,- pro Person buchen.

In Tirol bietet sich gleich noch eine wunderbare Gelegenheit, den Winter von seiner schönsten Seite zu erleben: Die ”Tiroler Wellnesstage” im BÖGLERHOF pure nature spa resort verwöhnen Sie mit der Gourmetpension Premium und echter Entspannung im pure nature-spa. Freuen Sie sich auf einen Willkommensdrink in der Böglersbar, einen Wellnessgutschein im Wert von Ꞓ 25,- für eine Anwendung Ihrer Wahl sowie ein abwechslungsreiches Aktiv- und Erlebnisprogramm für unvergessliche Naturmomente. Die Gourmetpension Premium umfasst zwei Übernachtungen ab Ꞓ 531,- pro Person.



Im PANORAMA ROYAL in Bad Häring im Tiroler Kufsteinerland verbringen Sie wunderbare "Freundschaftstage" mit fünf Nächten ab Ꞓ 1.372,- und das Beste: Ihre Begleitperson übernachtet kostenlos. Gemeinsam genießen Sie erholsame Wellness- und Aktivtage in luxuriösem Ambiente, finden Entspannung in der großen Relax Dream World, erleben die prämierte Genuss-Pension, einen Tiroler Abend, geführte Wanderungen und vielen weiteren Annehmlichkeiten, die die gemeinsame Zeit in einzigartiger Atmosphäre unvergesslich machen.

Besondere Wintertage im Salzburger Land

Österreich hat viele schöne Ecken. Eine davon ist Salzburg, wo Sie im Wellnesshotel EGGERWIRT im tief verschneiten St. Michael im Lungau ganz besondere Wintertage erleben können: Mit den “Special Days 5=4” bekommen Sie eine Urlaubsnacht geschenkt und verbringen wunderbare Traumtage in einer hervorragenden Wellness-Oase mit GartenSPA und Egger-All-Inklusive-Verwöhnpension ab Ꞓ 980,- pro Person.



Wellness und Wintersport gehören auch im LÜRZERHOF luxury.nature.spa im Salzburger Land zusammen. Buchen Sie einen unvergesslichen "Ski & Wellness Winter Kurzurlaub" ab drei Nächten ab Ꞓ 792,- pro Person – inklusive Skipass, Wellnessgutschein und Rodelpartie. Für all die Erlebnisse stärkt Sie die herausragende Küche mit vielseitiger ¾-Gourmetpension, in der bis 17 Uhr auch alle nicht alkoholischen Getränke enthalten sind.



Wenn Ihre Wellness-Zeit eine sportliche Komponente haben darf, sind Sie im ALMGUT Mountain Wellness Hotel in Salzburg goldrichtig. Es liegt direkt an der Piste und lädt Sie schon früh morgens dazu ein, die ersten Spuren in den Schnee zu ziehen. Anschließend können sich die müden Muskeln bei einer kostenlosen Massage erholen und dank Verwöhn-Plus-Pension starten Sie am nächsten Tag wieder gestärkt ins Winterparadies. Das attraktive “Ski & Wellness 4-7 Tage”-Paket gibt es schon ab Ꞓ 887,- pro Person und zum Abschied erhalten Sie ein ALMGUT-Geschenk als Souvenir.



Für einen majestätischen Winter hat DIE HOCHKÖNIGIN in Maria Alm in Salzburg das Angebot “Snow. Spa. Sleep. Repeat” ab Ꞓ 728,- für drei Nächte vorbereitet – inklusive Genusspension und purer Erholung im Queens Spa und Tiara Spa. Sie können jeden Tag anders gestalten und am Erlebnis- und Aktivprogramm teilnehmen, oder sich ganz auf das süße Nichtstun einlassen sowie den Duft der Zirbe und die Gemütlichkeit genießen.

Olympia – zum Greifen nah, mitten in den Dolomiten

Nur ein Stück weiter südlich rückt die Faszination Olympia ganz nahe: Im Panorama Wellness Resort Alpen Tesitin genießen Sie eine besondere Kombination aus sportlichem Flair und wohltuender Ruhe. Das Paket "AT Olympia" schenkt Ihnen einen Winter der Extraklasse mit sieben Übernachtungen, ¾-Gourmetpension und Wellness-Auszeit. Erleben Sie die Spannung der Wettkämpfe, sammeln Sie selbst bewegte Outdoor-Momente oder lassen Sie sich einfach vom Winterglitzern der Berge einhüllen. Das Angebot ab Ꞓ 2.072,- pro Person finden Sie online auf der Website – ebenso wie die "AT Yoga-Woche" und weitere Specials.

Die Leading Spa Resorts wünschen allen Gästen entspannte und traumhafte Winterurlaubstage.



Passende Fotos zum Download