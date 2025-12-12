- 12.12.2025, 09:00:34
Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau findet am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, um 18.00 Uhr im Sitzungssaal 2.19 der Bezirksvorstehung 20, Brigittaplatz 10, statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/brigittenau/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 20. Bezirk, Telefon 01/4000-20111 bzw. E-Mail post@bv20.wien.gv.at
