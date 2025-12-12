Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau findet am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, um 18.00 Uhr im Sitzungssaal 2.19 der Bezirksvorstehung 20, Brigittaplatz 10, statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/brigittenau/sitzung-bezirksvertretung-livestream