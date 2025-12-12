Aviso - PK: Holzleitner/Faßmann präsentieren Wissenschaftsbarometer 2025

Wien (OTS) -

Wie wissenschaftsfreundlich ist Österreich? Das Wissenschaftsbarometer der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) geht dieser Frage einmal jährlich nach. Es erhebt, wie es um das Vertrauen der österreichischen Bevölkerung in Wissenschaft und Forschung bestellt ist. Dafür wurden 1.500 Personen in Österreich befragt. Die Ergebnisse des Jahres 2025 werden nun erstmals öffentlich präsentiert.

Einladung zur Pressekonferenz mit:

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Wann: 19. Dezember 2025, 9.00 Uhr

Wo: Anton Zeilinger-Salon, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien



