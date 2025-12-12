FW-Kainz: EU-Entgelttransparenz wird zum Bürokratiemonster – und die Regierung schaut zu!

Wien/Graz (OTS) -

Mit Juni 2026 tritt die EU-Entgelttransparenzrichtlinie in Kraft. Was als Gleichstellungsmaßnahme verkauft wird, entpuppt sich in der Praxis als neuer Bürokratiehammer – besonders für kleine Unternehmen. Laut Informationsunterlagen müssen künftig selbst Betriebe mit nur 1–10 Mitarbeitenden Einstiegsgehälter offenlegen, geschlechtsneutrale Entgeltsysteme dokumentieren, interne Vergleichsgehälter ausweisen, Auskunftsbegehren beantworten und Datenschutzrisiken bei Kleinstteams managen.

Die Vorgaben greifen tief in die operative Arbeit ein: Gehaltsspannen werden verpflichtend, die Frage nach früherem Einkommen ist verboten, Beschäftigte können Durchschnittslöhne vergleichbarer Funktionen nach Geschlecht getrennt abfragen, und Arbeitgeber müssen jedes Entgelt objektiv und belastbar begründen können. Gerade Kleinstunternehmen geraten dadurch in ein rechtliches und organisatorisches Spannungsfeld, das sie weder verursacht noch lösen können.

Die Freiheitliche Wirtschaft kritisiert, dass die Bundesregierung tatenlos zusieht, statt sich gegen diese Überregulierung zu stemmen oder zumindest praxisnahe österreichische Umsetzungsregeln abzusichern. Ohne klare Leitlinien drohen Kosten, Unsicherheit und ein weiterer Wettbewerbsnachteil gegenüber Ländern mit weniger strenger Auslegung.

„Was hier ab 2026 auf Österreichs Wirtschaft zukommt, ist ein weiterer Brüsseler Bürokratieakt ohne Hausverstand. Selbst Kleinstbetriebe werden in Dokumentations- und Berichtspflichten gedrängt, die sie zeitlich und finanziell überfordern. Die Regierung muss endlich für praxistaugliche Regeln sorgen – Unternehmer brauchen Unterstützung statt weiterer Belastungen“, so FW-Bundesobmann-Stv. Thomas Kainz.