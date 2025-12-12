  • 12.12.2025, 09:00:32
  • /
  • OTS0026

EU-Arzneimittelpaket: Apotheken sorgen weiterhin für stabile Arzneimittelversorgung

Stärkung der Versorgungssicherheit muss im Mittelpunkt stehen – Umfrage bestätigt: Apotheker:innen verhindern Chaos bei Medikamentenversorgung

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Apothekerkammer unterstützt die Donnerstagfrüh erzielte Einigung zwischen EU-Parlament, EU-Rat und EU-Kommission zum „Critical Medicines Act“ ausdrücklich, denn jede Maßnahme zur Stärkung der Versorgungssicherheit ist ein wichtiger Schritt für die Patient:innen.

Es ist absolut zu befürworten, die Arzneimittelproduktion in Europa durch gezielte Maßnahmen zu unterstützen. Die aktuell eingeplanten 83 Millionen Euro aus EU-Fördertöpfen stehen jedoch aus Sicht der Österreichischen Apothekerkammer in keinem Verhältnis zur Größenordnung der Aufgabe und stellen eine deutliche Unterfinanzierung des geplanten Vorhabens dar.

Dass sich in Österreich der immer wieder aufflammende Lieferengpass von Medikamenten bisher zu keinem Versorgungsengpass für die Bevölkerung entwickelt hat, ist zu einem großen Teil den mehr als 7.000 Apotheker:innen zu verdanken. „Apotheken leisten einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung von Engpässen – insbesondere durch die magistrale Herstellung. Gerade wenn kritische Arzneimittel, wie Antibiotika oder Medikamente für Kinder, nicht lieferbar sind, ermöglichen Apothekerinnen und Apotheker durch ihre Fähigkeit zur patientenindividuellen und vorausschauenden Herstellung bestimmter Medikamente im Apothekerlabor eine Versorgung, die sonst vielfach nicht gewährleistet wäre“, fasst es Raimund Podroschko, Vize-Präsident der Österreichischen Apothekerkammer zusammen. Rund drei Millionen individuelle Arzneimittel werden jährlich in den 1.470 Apotheken hergestellt – für die Apotheken ist diese Versorgungsleistung seit Jahren nicht mehr kostendeckend. Mittlerweile kümmert sich in den Apotheken im Schnitt eine Vollzeitkraft ausschließlich darum, für die Kund:innen eine geeignete Lösung zu finden, damit die Therapie bestmöglich umgesetzt werden kann.

Dazu Podroschko: „Angesichts dieser personal- und zeitintensiven Arbeit gehört zu einer Stärkung der Versorgungssicherheit auch die Stärkung und Wertschätzung der heimischen Infrastruktur. Wir fordern daher einen angemessenen finanziellen Engpass-Ausgleich für die tagtägliche Bewältigung von Lieferengpässen in den Apotheken.“

Wie wichtig diese Leistung der Apotheken ist, zeigt eine aktuelle Integral-Umfrage im Auftrag der Österreichischen Apothekerkammer. Laut dieser sind 84 Prozent der Menschen der Meinung, Apotheken hätten bisher ein großes Chaos bei der Versorgung mit Medikamenten in Österreich verhindert. Nur logisch also, dass laut Umfrage 92 Prozent der Bevölkerung den Apotheker:innen vertrauen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Apothekerkammer
Telefon: 01 404 14 - 600
E-Mail: presse@apothekerkammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | APO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright