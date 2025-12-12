Schnabel: Jahrhundertprojekt Koralmbahn wird nun Realität – ein Impuls für ganz Österreich!

Wien (OTS) -

“Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn am Wochenende wird eines der bedeutendsten Infrastrukturvorhaben der Zweiten Republik Realität. Das Jahrhundertprojekt stärkt insbesondere die Regionen Steiermark und Kärnten nachhaltig und setzt neue Maßstäbe für Mobilität und wirtschaftliche Entwicklung in ganz Österreich“, betont ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel. Die Koralmbahn sei weit mehr als eine neue Bahnstrecke – ”sie ist ein Zukunftsprojekt, das Arbeitsplätze schafft, Unternehmen stärkt und die Lebensqualität von vielen Österreicherinnen und Österreichern erheblich verbessert", so Schnabel, der weiter festhält: “Was über Jahrzehnte geplant wurde, wird jetzt konkret erlebbar. Das ist ein Meilenstein für unser Land.”

Die Planungen zur Koralmbahn begannen bereits in den 1990er-Jahren. Ein wesentlicher Schritt zur Absicherung des Projekts wurde dann in den 2000er-Jahren mit gemeinsamen Finanzierungsvereinbarungen von Bund, ÖBB und den Ländern Steiermark und Kärnten gesetzt. Schnabel: “Gerade die Volkspartei hat das Projekt konsequent vorangetrieben – auf Bundesebene unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel ebenso wie in den Ländern am Beispiel der steirischen Landeshauptfrau Waltraud Klasnic. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Bund sowie den Ländern Steiermark und Kärnten hat entscheidend dazu beigetragen, dass dieses Jahrhundertvorhaben Realität wird.”

Auch die Regionen haben sich intensiv auf den Start vorbereitet. “Wir ÖVP-Abgeordneten aus der Steiermark und Kärnten haben uns in der ARGE Koralmbahn regelmäßig ausgetauscht und Initiativen gesetzt. Es ist wichtig, dass auf allen Ebenen weiterhin engagiert gearbeitet wird, damit dieses Projekt für die Wirtschaft ebenso wie für die Menschen in den Regionen einen deutlichen Mehrwert bietet. Regionale Standortentwicklungen machen die Vorzüge der neuen Infrastruktur sichtbar und tragen dazu bei, international Betriebsansiedlungen zu generieren” (www.koralmbahn.at).

Abschließend betont der ÖVP-Verkehrssprecher: “Die Koralmbahn zeigt, wie wichtig vorausschauende Infrastrukturpolitik ist. Die Volkspartei steht für den Ausbau moderner, leistungsfähiger und nachhaltiger Mobilität – für die Menschen und für den Wirtschaftsstandort Österreich.” (Schluss)