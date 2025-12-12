SPÖ-Schieder/Grossmann zur Eröffnung des Koralmtunnels: Jahrhundertprojekt nimmt Fahrt auf!

Wien (OTS) -

Mit der heutigen Eröffnung des Koralmtunnels geht ein wichtiges europäisches Infrastrukturprojekt offiziell in Betrieb. Über viele Jahre wurde an diesem zentralen Abschnitt der Koralmbahn gebaut, die Graz und Klagenfurt künftig in 41 Minuten verbinden wird. Die SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Elisabeth Grossmann sind heute bei der Eröffnung vor Ort. Andreas Schieder, verkehrspolitischer Sprecher der SPÖ im EU-Parlament, sieht im Koralmtunnel ein hervorragendes Beispiel dafür, welche Wirkung eine nachhaltige europäische Verkehrspolitik entfalten kann: „Der heutige Tag zeigt eindrucksvoll, was Europa bewegen kann. Ohne die Unterstützung der EU wäre dieses Jahrhundertprojekt nicht möglich gewesen. Rund 600 Millionen Euro europäische Mittel sind in den Bau der Koralmbahn geflossen. Diese gemeinsame Kraftanstrengung sorgt nun dafür, dass Graz und Klagenfurt schneller verbunden sind, als es mit dem Auto je möglich wäre. Genau solche Projekte brauchen wir, um unsere europäischen Klimaziele zu erreichen und nachhaltige Mobilität für die Menschen wirklich attraktiv zu machen. Gleichzeitig bringt jede neue Schienenverbindung Europa ein Stück näher zusammen. Der Koralmtunnel ist ein Schlüsselstück des Baltisch-Adriatischen Verkehrskorridors. Seine Inbetriebnahme stärkt damit eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas und verbessert den Fluss von Waren, Verkehr und wirtschaftlicher Zusammenarbeit entlang der gesamten Route. Dieses Projekt macht sichtbar, was moderne Verkehrspolitik leisten kann. Jetzt muss die EU diesen Schwung mitnehmen und europaweit noch stärker in den Ausbau des Schienennetzes investieren.“ ****

Elisabeth Grossmann, selbst gebürtige Steirerin, verweist auf den enormen Schub, den das Projekt ihrem Heimatbundesland bringen wird: „Mit der heutigen Eröffnung des Koralmtunnels beginnt für die Steiermark und Kärnten eine neue Zeitrechnung. Die Bundesländer rücken spürbar zusammen und machen einen großen Schritt in Richtung Zukunft. Kernöl trifft Kasnudeln nun in unter 45 Minuten! Diese neue Verbindung wird den Alltag vieler Menschen spürbar verändern. Neben kürzeren Reisezeiten für all jene, die ihren Urlaub im sonnigen Süden Österreichs verbringen möchten, bringt der Koralmtunnel auch ganz konkrete wirtschaftliche Vorteile für die gesamte Region. Wege zu Arbeits- und Ausbildungsplätzen werden kürzer, Unternehmen können besser miteinander kooperieren und die Region wird für neue Investitionen attraktiver. Für mich als Steirerin ist das ein historischer Moment. Der Koralmtunnel macht deutlich, wie nachhaltige Infrastruktur ganze Regionen stärken kann.“ (Schluss) ls