  • 12.12.2025, 08:50:32
  • /
  • OTS0021

Helga Krismer: Intransparenz bei Deponie-Kontrolle in Kettlasbrunn nicht hinnehmbar

Grüne Klubobfrau: „Ergebnisse der Kontrolle vom Mai 2025 müssen endlich veröffentlicht werden – Bevölkerung hat Recht auf Information“

St. Pölten (OTS) - 

Die Grüne Klubobfrau im NÖ Landtag, Helga Krismer, fordert die umgehende Veröffentlichung der Ergebnisse der Deponie-Kontrolle in Kettlasbrunn. Im Mai dieses Jahres führte die Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht eine nicht angekündigte Überprüfung der Reststoff- und Massenabfalldeponie durch, die Ergebnisse wurden jedoch bis heute nicht veröffentlicht: „Wenn die Behörde eine unangekündigte Kontrolle durchführt und Proben entnimmt, muss es einen triftigen Grund dafür geben. Die Bevölkerung in der Region hat ein Recht darauf zu erfahren, was dort vorgefallen ist und was die Analysen ergeben haben", erklärt Helga Krismer, die nun eine parlamentarische Anfrage an Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf eingebracht hat.

Helga Krismer will von der schwarz-blauen Landesregierung wissen, was der Anlass für die Kontrolle war, ob es Hinweise aus der Zivilgesellschaft gab und welche konkreten Ergebnisse die Probenentnahmen erbracht haben. „Es geht hier um mögliche Umweltgefährdung und um die Gesundheit der Menschen in der Region. Diese Intransparenz ist nicht hinnehmbar", betont Helga Krismer.

Besonders brisant: Gegen das Unternehmen läuft bereits eine Strafanzeige des Landes. „Ich erwarte mir vollständige Transparenz darüber, ob die Kontrollergebnisse zu einer Ausweitung der Ermittlungen geführt haben und welche rechtlichen Schritte gesetzt wurden", so Helga Krismer abschließend.

Anfrage betreffend Reststoff- und Massenabfalldeponie Kettlasbrunn – Ergebnisse der Kontrollen vom Mai 2025, Ltg.-868/XX-2025

https://noe-landtag.gv.at/gegenstaende/XX/XX-868

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher
Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright