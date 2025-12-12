Christbäume im AK-Check: Preisunterschiede von bis zu 183 Prozent

Linz (OTS) -

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr bei insgesamt 68 Verkaufsständen die Preise für Nordmanntannen in Premium-Qualität – zugespitzt und im Netz – mit 1 Meter und 1,70 Meter Länge erhoben: Nordmanntannen mit 1 Meter gibt es zwischen 9,90 und 28 Euro. Bei Bäumen mit 1,70 Meter liegt der Preis zwischen 24,99 und 48 Euro. Die Preisunterschiede betragen bis zu 183 Prozent.

Im Durchschnitt kostet eine Nordmanntanne mit 1 Meter 23 Euro und mit 1,70 Meter 38 Euro.

Den günstigsten Baum mit 1 Meter gibt es bei Thalinger in Linz um 9,90 Euro, jenen mit 1,70 Meter um 24,99 Euro im Dehner Garten-Center. Wer einen Baum aus dem Inland bevorzugt, bekommt den günstigsten 1,70 Meter Christbaum bei Sommer um 25 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr haben 21 Prozent der Händler den Preis beibehalten, 59 Prozent haben ihn erhöht und 21 Prozent gesenkt.

Tipp: Bei einigen Anbietern gibt es 10 Prozent Rabatt für bestimmte Kundengruppen, z.B. für Besitzer der Familienkarte OÖ. Erkundigen Sie sich vorab.

Beliebt: Heimische Nordmanntannen

Fast drei Viertel aller österreichischen Haushalte haben einen Weihnachtsbaum. Davon stammen 90 Prozent aus heimischer Produktion. Sie kommen größtenteils aus Kulturen und nur der geringste Teil aus dem Wald. Am beliebtesten ist nach wie vor die Nordmanntanne, weil sie einen besonders gleichmäßigen Wuchs hat. Die weichen, nicht stechenden Nadeln glänzen schön dunkelgrün und halten sehr lange am Baum. Da Nordmanntannen sehr langsam wachsen, liegt ihr Preis im oberen Segment.

Wissenswert: Tipps fürs Kaufen und Aufstellen

Ob der Baum noch frisch ist, erkennen Sie, wenn Sie diesen leicht schütteln oder mit der Hand von innen nach außen über die Nadeln streichen: Bleiben sie am Ast, ist der Baum frisch. Ebenso sollte das Holz unter der Rinde noch feucht sein. Je heller die Schnittfläche, desto frischer der Baum.

Der Baum sollte bis vor dem Fest kühl und möglichst sonnen- und windgeschützt gelagert werden. Wichtig ist, dass er nicht austrocknet und keinen großen Temperaturschwankungen unterliegt.

Das Transportnetz sollten Sie von unten nach oben aufschneiden.

Sägen Sie beim Aufstellen die Schnittstelle noch einmal nach und verwenden Sie einen wassergefüllten Christbaumständer, damit Sie lange Freude mit Ihrem Baum haben.

Kunstbäume: Die langlebige Alternative

Bau-, Gartenfachmärkte und Möbelhäuser bieten Bäume aus Plastik in verschiedenen Größen und Formen an. Diese Bäume können Jahr für Jahr wiederverwendet werden. Klimafreundlicher sind Kunstbäume kurzfristig nicht, da sie großteils aus China importiert werden.

Nachhaltig: Kurze Transportwege bei heimischen Bäumen

Die beste Bilanz haben heimische Christbäume – erkennbar an der Herkunftsschleife – aufgrund ihrer kurzen Transportwege. Bio-Christbäume wachsen zudem ganz ohne chemisch-synthetische Spritzmittel und Kunstdünger.

Die gesamte Preisübersicht finden Sie hier.