Weihnachts-Wau: So erleben Hunde die festliche Jahreszeit

Wien (OTS) -

Für viele Hundehalter bedeutet die Weihnachtszeit eine Mischung aus Freude, Aufregung und organisatorischem Mehraufwand. Elisabeth Mannsberger, Sprecherin der Wiener Tierbetreuer, weiß, worauf es ankommt, damit auch Vierbeiner entspannt durch die Feiertage kommen: „Die Feiertage können für Hunde ungewohnt und anstrengend sein. Professionelle Hundebetreuer geben hier wertvolle Hinweise und entwickeln individuelle Strategien, um Tier und Halter zu entlasten.“

Weihnachten & Silvester: Gelassen durch die Feiertage

Familienbesuche, Musik, Lichterglanz – und ein völlig anderer Tagesrhythmus: All das kann für Hunde Stress bedeuten. „Wichtig ist ein ruhiger Rückzugsort und ein gewisser Tagesablauf, der Halt gibt“, erklärt Mannsberger. „Ein geschützter Platz abseits des Trubels hilft dem Hund, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen.“ Halter sollten darauf achten, ihren Vierbeiner nicht zu überfordern und regelmäßig Erholungsphasen einzuplanen. Mannsberger: „Der Stress betrifft natürlich auch immer mehr Katzen und ihre Halter - unsere Wiener Katzenbetreuer können hier helfen.“

Reisen mit Hund – sicher unterwegs in der Weihnachtszeit

„Wer mit Hund verreist, sollte rechtzeitig planen“, rät Mannsberger. „Bekannte Gegenstände wie Decke, Körbchen oder Lieblingsspielzeug geben Sicherheit und Orientierung.“ Ebenso wichtig: das Prüfen der Unterkunft auf Hundetauglichkeit.

„Ein gutsitzendes Sicherheitsgeschirr oder ein GPS-Tracker sind sinnvoll – vor allem, wenn der Hund durch ungewohnte Situationen verunsichert wird.“ Auch sollten Halter sich vorab informieren, ob am Reiseziel besondere Vorschriften gelten. „Immer mehr Hotels heißen Hunde willkommen, dennoch sollte man dies bei der Buchung ausdrücklich klären“, empfiehlt Mannsberger.

Silvester ohne Angst: Unterstützung durch Tierbetreuer

Der Jahreswechsel ist für viele Hunde besonders belastend. Das Feuerwerk und laute Böller lösen oft Angst aus. „Wer seinen Hund frühzeitig an Geräusche gewöhnt, kann Stress vorbeugen“, erklärt Mannsberger. Spaziergänge sollten am 31. Dezember bereits am Nachmittag erledigt sein. „Abgedunkelte Räume, leise Musik oder Kauspielzeug können helfen, die Aufregung zu mindern. Bei sehr sensiblen Tieren können Bachblüten, Pheromone oder Buschblüten unterstützend wirken.“ Wiens Tierbetreuer und Hundetrainer bieten hier wertvolle Beratung und Begleitung.

Geschenke für treue Begleiter

Auch Vierbeiner dürfen sich über Weihnachtsüberraschungen freuen. „Sinnvolles Spielzeug, das Körper und Geist fordert, ist ideal“, sagt Mannsberger. Dabei achtet sie besonders auf Qualität und Langlebigkeit: „Von Schleckmatten über Intelligenzspiele bis hin zum Kuscheltier – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.“ Auch Wellness-Angebote wie eine professionelle Fellpflege oder eine Tiermassage sind beliebte Geschenke.

Ruhe, Training & Bindung – der Festtagsausgleich

Selbst in der besinnlichen Zeit sollte das Training nicht völlig pausieren. „Kurze, spielerische Übungen stärken die Bindung und fördern die Konzentration“, so Mannsberger. Schnüffelspiele oder kleine Tricks trainieren den Kopf, ohne den Hund zu überfordern. „Gleichzeitig sollte aber auch gemeinsames Entspannen nicht zu kurz kommen – das stärkt Vertrauen und Gelassenheit.“

Neujahrsvorsätze für ein harmonisches Miteinander

Welche Vorsätze lohnen sich für Hundebesitzer? Mannsberger rät: „Nehmen wir uns vor, unsere Hunde besser zu verstehen! Wer ihre Körpersprache liest, kann Situationen richtig einschätzen, respektvoll handeln und so für mehr Sicherheit und Wohlbefinden sorgen.“

Über Wiens Tierbetreuer

Wiens Tierbetreuer gehören zur Fachgruppe der persönlichen Dienstleister. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Aus- und Weiterbildung durch Veranstaltungen und Netzwerktreffen, Betreuung und Pflege von Tieren sowie die Beratung hinsichtlich artgerechter Haltung und Ernährung von Tieren mit Ausnahme der den Tierärzten vorbehaltenen diagnostischen und therapeutischen Tätigkeiten. Aktuell gibt es rund 550 Wiener Tierbetreuer, deren Berufsgruppensprecherin ist Elisabeth Mannsberger. Alle Infos: Tierbetreuer - Wien - WKO