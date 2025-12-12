Datenvolumen legt im Jahresvergleich um 11 Prozent zu

Wien (OTS) -

Insgesamt 3.105 Petabyte an Datenvolumen wurden im 2. Quartal 2025 über Fest- und Mobilnetze konsumiert. Das sind um 11 Prozent bzw. 308 Petabyte mehr als im 2. Quartal des Vorjahres. Bei Betrachtung der Datenreihen über einen längeren Zeitraum fällt auf, dass die quartalsweisen Zuwächse beim mobilen Datenvolumen mittlerweile stärker ausfallen als beim festen Datenvolumen. Im 2. Quartal 2025 entfallen 55,6 Prozent auf über Festnetze realisiertes Datenvolumen und 44,4 Prozent auf mobiles Datenvolumen.

M2M-SIM-Karten legen im Jahresvergleich rasant zu

Einen Zuwachs um 20 Prozent im Jahresvergleich verzeichnet die Kategorie der M2M-SIM-Karten: Insgesamt 25,59 Millionen M2M-SIM-Karten wurden im 2. Quartal von den österreichischen Mobilfunkanbietern eingemeldet. Die SIM-Karten werden auch außerhalb Österreichs für M2M-Kommunikation, vor allem in Fahrzeugen, eingesetzt.

13,72 Millionen SIM-Karten wurden im 2. Quartal von Österreicher:innen genutzt, um 0,6 Prozent mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Die Anzahl dieser SIM-Karten-Kategorie bleibt seit einiger Zeit relativ konstant.

Marktanteile der Mobilfunkanbieter stabil

A1, der größte Mobilfunkanbieter in Österreich, verzeichnete im 2. Quartal 2025 einen Marktanteil von 36,2 Prozent, gefolgt von Magenta mit 24,9 Prozent und Drei mit 20,4 Prozent, HoT kam auf 9,8 Prozent und Mass Response (Spusu) auf 5,3 Prozent.

Der RTR Telekom Monitor für das 2. Quartal 2025 (interaktive Grafiken und PDF-Dokument) ist unter https://www.rtr.at/telekom-monitor-q22025 auf der Website der RTR veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten auf Quartalsbasis zu Mobilfunk, Breitband, Festnetz, Mietleitungen und Glasfaser. Die Daten zu den Grafiken sind im Open Data Bereich auf der Website der RTR abrufbar.

