Queerer Punschstand in Wiener Neustadt: Statement vom Verein ST. PRIDE

St. Pölten (OTS) -

„Wir stehen für ein Niederösterreich, das bunt, vielfältig und lebenswert ist – ein Bundesland, das sich weiterentwickelt und nicht stehenbleibt“, sagt Oskar Beneder, Obmensch vom Verein ST. PRIDE.

Der Verein reagiert damit auf die Empörung rund um einen queeren Punschstand in Wiener Neustadt:

„Europaweit drohen queere Rechte eingeschränkt zu werden oder sind es bereits. Hassverbrechen gegen queere Menschen steigen und währenddessen regen sich manche über ein paar Punschbecher serviert mit einer Regenbogenfahne auf. Während queere Menschen aktuell damit konfrontiert sind ihre bis jetzt hart erkämpften Rechte überhaupt behalten zu können, ist diese künstlich inszenierte Aufregung ein mit Füßen treten von tatsächlichen Lebensrealitäten von queeren Menschen", so Tris Endl, Obmensch Stellvertretung und Pressesprecherin von ST. PRIDE.

ST. PRIDE betont, dass queere Kultur – auch Drag – seit Jahrhunderten Teil österreichischer Tradition ist. „Drag war immer ein Stück gelebte Kunst- und Gesellschaftsgeschichte – ein kreativer Spiegel, ein Ausdruck von Freiheit. Wir stehen für ein modernes Niederösterreich, das Weiterentwicklung und Fortschritt ermöglicht und Sichtbarkeit für verschiedene Lebens- und Ausdrucksweisen bietet. Denn Sichtbarkeit ist kein Angriff, sondern ein Zeichen für ein modernes, vielfältiges und offenes Niederösterreich in dem queere Menschen ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft sind", so Beneder.

Abschließend hält ST. PRIDE fest:

Vielfalt und Tradition schließen sich nicht aus, sie gehen Hand in Hand. Vielfalt lässt Niederösterreich aufblühen.