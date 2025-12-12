  • 12.12.2025, 07:58:32
Infrastruktur-Abgabe statt Netzentgelte: Kleinwasserkraft Österreich begrüßt neues Strommarktgesetz

Wien (OTS) - 

Nach langem Warten und zähem Ringen ist endlich eine Einigung zum Strommarktgesetz erfolgt - dank dem Einsatz Vieler und mit Unterstützung der Grünen wurde der wesentliche Kritikpunkt der Branche am Gesetz behoben.

"Die Regierung hat auf die Vernunft gehört und die Netzentgelte für Einspeiser im Strommarktgesetz nicht umgesetzt.", zeigt sich Paul Ablinger, Geschäftsführer von Kleinwasserkraft Österreich, erfreut. Statt der Netzentgelte ist nun eine Infrastruktur-Abgabe in fixer Höhe von 0,05 Cent je Kilowattstunde enthalten. Dies stellt die lange geforderte Planbarkeit sicher.

Trotz dessen sind die zusätzlichen Belastungen der Erzeugung kritisch zu sehen, insbesondere weil nur heimische Erzeugung und nicht auch Import betroffen ist.

Neben der Sicherstellung der langfristigen Planbarkeit ist das neue Gesetz auch ansonsten im Wesentlichen als positiv zu sehen, beispielsweise auch im Bereich der Verbesserung für Direktleitungen zwischen Kraftwerken und Abnehmer:innen.

"Trotz nach wie vor bestehender, vereinzelter Kritikpunkte: Das neue Gesetz wird der Kleinwasserkraft helfen, ihren wertvollen Beitrag zur Energiesicherheit auch künftig zu leisten und auch auszubauen!", so Ablinger, der diesbezüglich auf eine konstruktive Zusammenarbeit hofft, um die weiteren anstehenden Projekte – insbesondere das EABG und die Umsetzung der RED III – nun rasch vorantreiben zu können. Mit dem ElWG – einem grundsätzlich guten Gesetz – kann das neue Betriebssystem für die Energiewende endlich hochgefahren werden.

Rückfragen & Kontakt

Kleinwasserkraft Österreich
Dr. Paul Ablinger
Telefon: 0664/88253348
E-Mail: p.ablinger@kleinwasserkraft.at
Website: https://www.kleinwasserkraft.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
