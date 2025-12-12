  • 12.12.2025, 07:30:32
TV und Videowerbung für KMU

Wie RTL AdAlliance mit Total Video KMU in Österreich einfachen, regional aussteuerbaren Zugang zu TV- und Bewegtbildwerbung am Big Screen eröffnet.

Wien (OTS) - 

Im MedienManager-Talk sprechen Ricarda Lederle (Team Lead Direct Sales & New Business, RTL AdAlliance), Birgit Femböck (Sales Managerin Agency, RTL AdAlliance) und Otto Koller (Herausgeber MedienManager) darüber, wie TV- und Videowerbung heute auch für KMU realistisch, planbar und wirkungsvoll wird. Das Gespräch spannt sich von der Einordnung der noch relativ jungen Marktmarke RTL AdAlliance bis hin zu ganz konkreten Anwendungsfällen.

Im Fokus steht die Total-Video-Strategie der RTL-AdAlliance und was sie für Werbetreibende KMU praktisch bedeutet: Welche Wege führen vom ersten Gespräch zur laufenden Kampagne, welche Rolle spielen Händlermarketing und regionale Skalierbarkeit – und wie unterscheiden sich die Ansätze von klassischer Addressable-TV-Logik? Dadurch entsteht ein klarer Blick darauf, für welche Zielgruppen das Angebot besonders geeignet ist – und wie KMU die „Angst vor TV“ verlieren können, ohne sich in Komplexität oder Budgetunsicherheit zu verheddern.

Langversion des Videos

Wie RTL AdAlliance mit Total Video KMU in Österreich einfachen, regional aussteuerbaren Zugang zu TV- und Bewegtbildwerbung am Big Screen eröffnet.

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: otto.koller@medienmanager.at

