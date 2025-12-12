Bundesheer: Brigadier Philipp Ségur-Cabanac übernimmt Kommando der Theresianischen Militärakademie

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, erfolgte mit dem 274-jährigen Stiftungsfest die feierliche Kommandoübergabe an der Theresianischen Militärakademie. In Anwesenheit von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner übergibt Generalmajor Karl Pronhagl das Kommando an seinen Nachfolger Brigadier Philipp Ségur-Cabanac.

„Brigadier Philipp Ségur-Cabanac ist als Kommandant der Theresianischen Militärakademie die Idealbesetzung. Ein erfahrener Offizier, der schon seit Jahren Führungsfunktionen übernommen hat, erfüllt nun eine der wichtigsten Aufgaben: Die Ausbildung unserer Offiziersanwärter. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg.“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Symbolisiert wurde der Kommandowechsel mit der Rückgabe der Akademiefahne von Generalmajor Karl Pronhagl an dessen Vorgesetzten Generalleutnant Karl Schmidseder. Anschließend wird die Fahne an den neuen Kommandanten Brigadier Philipp Ségur-Cabanac weitergegeben. Generalmajor Karl Pronhagl prägte die Militärakademie entscheidend: Er gründete die Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit, baute den Bachelorstudiengang „Militärische Informations- und Kommunikationstechnologische Führung“ auf und strukturierte die Offiziersweiterbildung neu.

Brigadier Philipp Ségur-Cabanac reiht sich nun als 44. Kommandant in die Liste der Kommandanten der Militärakademie ein. Er rückte im Oktober 1993 zum Bundesheer ein und absolvierte die Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung in der Waffengattung „Jäger“ beim Landwehrstammregiment 73 in Villach. Von 1995 bis 1998 wurde Brigadier Philipp Ségur-Cabanac an der Theresianischen Militärakademie zum Truppenoffizier ausgebildet und musterte zum Jägerbataillon 25 aus. Er nahm am 32. Jagdkommandogrundkurs teil und wurde im Anschluss als Zugskommandant in der Jagdkommandokompanie verwendet. Brigadier Philipp Ségur-Cabanac nahm am 18. Generalstabskurs teil und war als Hauptlehroffizier und Forscher an der Landesverteidigungsakademie tätig. In den Jahren 2012 bis 2014 absolvierte er den französischen Generalstabslehrgang und war Referatsleiter sowie stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung Militärstrategie im Generalstab. Von 2019 bis 2024 war er Kommandant des Jagdkommandos und zuletzt als Projektleiter für das Militärstrategische Konzept in der Direktion Fähigkeiten und Grundsatzplanung tätig.

Das Stiftungsfest der Theresianischen Militärakademie jährt sich am 14. Dezember 2025 zum 274. Mal. Mit dem Tag der „allerhöchsten Entschließung zur Errichtung einer adeligen Militär-Schule zu Wienerisch Neustadt“ wird der Gründungstag gefeiert; in diesem Jahr mit einer Kranzniederlegung am Denkmal Maria Theresias.