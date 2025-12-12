„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Nur geringes Vertrauen in Wirtschaftskompetenz der Parteien

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 9. bis 11. Dezember 2025 in einer Online-Befragung wissen, ob die österreichischen Parteien in der Lage sind aktuelle Probleme lösen zu können. Die Frage lautete: „Egal, welche Partei Sie wählen: Verfügt die ... über konkrete und realistische politische Konzepte, um die aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Probleme Österreichs zu lösen?“ Die Antworten erfolgten auf einer 5er-Skala: ja, absolut/eher ja/teil-teils/eher nein/nein, sicher nicht/(weiß nicht, keine Angabe).



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt folgendes Bild. 32 Prozent der Befragten (ja, absolut/eher ja) glauben an die Problemlösungsfähigkeit der FPÖ unter Herbert Kickl, um die aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Probleme der Republik zu lösen. Der ÖVP unter Christian Stocker sowie den NEOS unter Beate Meinl-Reisinger sprechen 20 Prozent die Kompetenz aus. Dahinter folgen die SPÖ unter Andreas Babler (18 Prozent) und die Grünen unter Leonore Gewessler (17 Prozent). Im Gegensatz dazu sprechen 62 Prozent den Grünen (eher nein/nein, sicher nicht), jeweils 52 Prozent der SPÖ und den NEOS und jeweils 47 Prozent der ÖVP und FPÖ die Fähigkeit ab, die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme des Landes in den Griff zu bekommen.



Innerhalb der Wählergruppen sind die Reihen weitgehend geschlossen. 79 Prozent der Grün-Wählerschaft glaubt an die Problemlösefähigkeit der eigenen Partei, 75 Prozent sind es bei den NEOS, 72 Prozent bei der ÖVP, 69 Prozent bei der FPÖ und 60 Prozent der SPÖ-Wähler:innen haben Vertrauen in die wirtschaftlichen Konzepte der eigenen Partei.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Das Vertrauen in die wirtschaftspolitische Kompetenz der österreichischen Parteien ist – freundlich formuliert – ausbaufähig. Insbesondere die ÖVP hat in diesem Politikfeld schwer gelitten, wurde ihr doch in der Vergangenheit über die bürgerliche Wählerschaft hinaus Expertise in Wirtschafts- und Finanzfragen zugestanden. In dieser von Misstrauen geprägten Stimmung gegenüber den Parteien schneidet die FPÖ noch am besten ab.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:25 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN