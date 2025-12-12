Schilling/Grüne: „Zehn Jahre Paris und die Welt steht noch immer auf der Bremse.“

Brüssel (OTS) -

Am heutigen 12. Dezember jährt sich die Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens zum zehnten Mal. In Paris wurde damals festgelegt, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen und den Klimawandel einzudämmen. Doch die UN warnt inzwischen, dass diese Grenze bereits im kommenden Jahrzehnt überschritten wird. Laut dem UN Emissions Gap Report 2025 steuert die Welt am Ende des Jahrhunderts auf 2,3 bis 2,5 °C zu.

Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen, sagt dazu: „Zehn Jahre nach Paris fühlt es sich an, als würden wir endlos am Handy scrollen, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich schon lange aufstehen und uns bewegen müssten. Doch fossile Interessen fesseln uns weiter an den Bildschirm. Die globale Weltgemeinschaft tut bei weitem nicht genug. Autokraten und fossile Konzerne haben immer noch zu viel Macht, Geopolitik übertrumpft Wissenschaft, und die Klimakrise schlägt Alarm, während Regierungen weiter auf ‚Schlummern‘ drücken. Es gab einmal einen Moment, in dem Klimapolitik wirklich Aufbruch versprach. Heute kämpfen Progressive vor allem darum, dass die wenigen Fortschritte nicht wieder zurückgedreht werden. Die Klimakonferenzen seit Paris haben uns kleine Schritte nach vorn gebracht, aber diese Schritte sind zu langsam und zu gering für eine Welt, die längst brennt. Wenn die Regierungen dieser Welt weiterhin den Hintern nicht von der Couch bekommen, verlieren wir das Rennen um unsere Zukunft. Dieser Tag sollte uns daran erinnern: Wir brauchen mehr Paris und weniger Abu Dhabi.“

Auch in Europa zeigt sich dieser Widerspruch deutlich: Diese Woche hat sich die EU zwar auf das 2040-Klimaziel geeinigt, aber gleichzeitig wird über neue Kahlschläge bei Klima- und Umweltschutz und über die Aufweichung des Verbrenner-Aus diskutiert.

Lena Schilling warnt: „Die EU braucht dringend einen Kurswechsel. Wenn wir Klima- und Umweltschutz weiter verwässern und aufweichen, werden wir die Klimaneutralität nicht erreichen.“