Marchetti: „Mit dem heutigen Beschluss zum Billigstromgesetz schreibt die Volkspartei Geschichte“

Wien (OTS) -

„Mit dem heutigen Beschluss zum Billigstromgesetz schreibt die Volkspartei Geschichte. Mit dem Billigstromgesetz senken wir effektiv und dauerhaft die Strompreise in Österreich. Die Maßnahmen sind nichts Geringeres als die größte Strommarktreform der letzten 20 Jahre. Wir greifen den Menschen unter die Arme, stärken die Wettbewerbsfähigkeit und leisten zudem einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen die Inflation. Das ist ein historischer Systemwechsel und ein Sieg für alle Haushalte und Betriebe“, freut sich der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, und betont abschließend: „Es ist entlarvend, dass der FPÖ-Energiesprecher Kassegger und Generalsekretär Hafenecker lieber auf Steuerzahlerkosten durch die Welt jetten, anstatt ernsthaft über Entlastungen der Österreicherinnen und Österreicher zu verhandeln. Kickl hat im Wahlkampf noch ‚Zuerst das Volk und dann der Kanzler‘ getönt. In der Realität heißt es wohl eher ‚Zuerst Kuala Lumpur, dann das Volk‘. Wir als Volkspartei setzen mit dem Beschluss zum Billigstromgesetz ein starkes Signal: Die Volkspartei steht für Entlastung, Stabilität und dafür, dass Energie in Österreich dauerhaft leistbar bleibt. Wir werden den ‚2-1-0‘-Kurs unseres Bundeskanzlers Christian Stocker konsequent weiterverfolgen und sorgen für einen echten Aufschwung Österreichs.“