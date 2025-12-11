AVISO: Pressegespräch zum Billigstromgesetz und weiteren Schritten für leistbare Energie

Wien (OTS) -

Nach intensiven Verhandlungen zwischen Bundesregierung und Oppositionsparteien zum Billigstromgesetz (ElWG) informiert die Bundesregierung im Rahmen eines vertiefenden Pressegesprächs über das am Vortag beschlossene Paket und weitere Maßnahmen.

Teilnehmende Personen:

Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer

Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein und bitten um Anmeldung unter: presseabteilung@bmwet.gv.at.

Pressegespräch zum Billigstromgesetz (ElWG)

Datum: 12.12.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“), Stubenring 1, 1010 Wien