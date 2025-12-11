- 11.12.2025, 18:52:02
- /
- OTS0189
AVISO: Pressegespräch zum Billigstromgesetz und weiteren Schritten für leistbare Energie
12.12.2025, 09:30 Uhr im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)
Nach intensiven Verhandlungen zwischen Bundesregierung und Oppositionsparteien zum Billigstromgesetz (ElWG) informiert die Bundesregierung im Rahmen eines vertiefenden Pressegesprächs über das am Vortag beschlossene Paket und weitere Maßnahmen.
Teilnehmende Personen:
- Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer
- Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein und bitten um Anmeldung unter: presseabteilung@bmwet.gv.at.
Pressegespräch zum Billigstromgesetz (ElWG)
Datum: 12.12.2025, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“), Stubenring 1, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: presseabteilung@bmwet.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA