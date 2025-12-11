FPÖ-Gerstenmayer: „Drag-Nikoläuse verstören unsere Kinder“

Sankt Pölten (OTS) -

„Nicht genug, dass Dragqueens in unseren Schulen und Kindergärten Lesungen abgehalten haben, jetzt müssen Sie auch noch unser schönes, altes Brauchtum in aller Öffentlichkeit ins Lächerliche ziehen“, kommentiert FPÖ Wr. Neustadt StR LAbg. Philipp Gerstenmayer den ersten queeren Punschstand Niederösterreichs mit einer Drag-Nikoläusin.

„Es passt einfach nicht in unser traditionelles Rollenbild mit Vater, Mutter, Kind. Zu Hause können alle machen was sie wollen, aber bitte nicht in der Wr. Neustädter Innenstadt, wo in der Adventzeit zahlreiche Familien mit kleinen Kindern bummeln. Solch schräge Figuren können vor allem kleine Kinder verstören – wie soll sich so ein kleiner Mensch in so einer verrückten und entwurzelten Welt noch auskennen?“, schließt Gerstenmayer.