AK Schweitzer begrüßt Einigung zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG): Wichtige AK-Forderungen durchgesetzt

„ Mit dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz wird ein zentraler Grundstein für eine sozial gerechte Energiewende gelegt – das ist wichtig für den Wirtschaftsstandort und für die Menschen in unserem Land “, sagt Tobias Schweitzer, AK Bereichsleiter Wirtschaft anlässlich der Einigung. Die AK begrüßt ausdrücklich, dass wesentliche Forderungen der Arbeitnehmer:innenvertretung in das Gesetz eingeflossen sind.

Sozialtarif: Konkreter Schritt gegen Energiearmut

Ein zentrales Element des neuen Gesetzes ist der gestützte Tarif für energiearme Haushalte. „ Der Sozialtarif ist ein wichtiger und sehr konkreter Schritt im Kampf gegen Energiearmut. Damit wird sichergestellt, dass in der Energiewende niemand zurückgelassen wird “, betont Schweitzer.

Faire Netzkosten: Erzeuger werden stärker in die Verantwortung genommen

Künftig werden Stromerzeuger einen größeren Beitrag zu den Netzkosten leisten müssen. Bisher lag diese Belastung fast vollständig bei den Haushalten. „Dass Erzeuger nun stärker zur Finanzierung beitragen, entlastet die Verbraucher:innen direkt – und sorgt dafür, dass alle großen Energieerzeuger, die das Netz nutzen, auch bei dessen Finanzierung an Bord sind“, so Schweitzer.

Leistbare Energie gesetzlich verankert

Das Gesetz verpflichtet Energieunternehmen künftig dazu, neben Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit auch leistbare Energiepreise für alle anzubieten. Für die AK ist das ein zentraler Fortschritt: „Es wird nun gesetzlich festgeschrieben, dass Energie ein lebensnotwendiges Gut ist. Deshalb ist Leistbarkeit kein Nice-to-have, sondern zwingend notwendig“, erklärt Schweitzer.

AK-Fazit: Wichtiger Erfolg für Konsument:innen und Arbeitnehmer:innen

„Viele Jahre haben wir auf diese Verbesserungen gedrängt. Dass sie jetzt kommen, ist ein großer Erfolg für die Menschen in Österreich. Das ElWG setzt klare Spielregeln, schafft Entlastung und stärkt die soziale Balance der Energiewende“, so Schweitzer abschließend.