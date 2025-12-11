  • 11.12.2025, 18:10:32
AVISO: Digitalisierungsstaatssekretär Pröll und Tiroler Bürgermeister Tönig präsentieren neue Rekordzahlen zu ID Austria-Servicetour

Pressekonferenz am 15. Dezember im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - 

Am Montag, den 15. Dezember 2025 um 9.00 Uhr, lädt Staatssekretär Alexander Pröll gemeinsam mit Tiroler Bürgermeister Markus Tönig im Rahmen einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt, um einen abschließenden Überblick zur ID Austria-Servicetour und neue Zahlen zu den e-Ausweisen und ID Austria-Registrierungen zu präsentieren.

Mit mehr als 200 Stopps in ganz Österreich hat die Servicetour die Infrastruktur zur Registrierung der ID Austria in diesem Jahr weiter ausgebaut. Insgesamt sind bereits 1.350 Gemeinden Anlaufstelle für die ID Austria – knapp zwei Drittel aller österreichischen Gemeinden und bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern einen niederschwelligen Zugang zur Aktivierung der ID Austria.

Termin für Medien:

9.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

