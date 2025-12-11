AVISO: Digitalisierungsstaatssekretär Pröll und Tiroler Bürgermeister Tönig präsentieren neue Rekordzahlen zu ID Austria-Servicetour

Wien (OTS) -

Am Montag, den 15. Dezember 2025 um 9.00 Uhr, lädt Staatssekretär Alexander Pröll gemeinsam mit Tiroler Bürgermeister Markus Tönig im Rahmen einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt, um einen abschließenden Überblick zur ID Austria-Servicetour und neue Zahlen zu den e-Ausweisen und ID Austria-Registrierungen zu präsentieren.

Mit mehr als 200 Stopps in ganz Österreich hat die Servicetour die Infrastruktur zur Registrierung der ID Austria in diesem Jahr weiter ausgebaut. Insgesamt sind bereits 1.350 Gemeinden Anlaufstelle für die ID Austria – knapp zwei Drittel aller österreichischen Gemeinden und bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern einen niederschwelligen Zugang zur Aktivierung der ID Austria.

