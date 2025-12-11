- 11.12.2025, 17:14:02
EILT: H e u t e Pressekonferenz mit den Energiesprechern Tanja Graf, Alois Schroll, Karin Doppelbauer und Lukas Hammer
HEUTE, Donnerstag, 11. Dezember 2025, 18:00 Uhr, Auditorium, Parlament
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer
P r e s s e k o n f e r e n z
mit den Energiesprechern der Regierungsfraktionen Tanja Graf (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ) und Karin Doppelbauer (NEOS) sowie dem Energiesprecher der Grünen Lukas Hammer ein.
THEMA: Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG)
ZEIT: H E U T E, Donnerstag, 11. Dezember 2025, 18:00 Uhr
ORT: Parlament, Auditorium, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis. Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier https://www.parlament.gv.at/presse abrufbar. (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at
NEOS Parlamentsklub
Telefon: 0676/4194951
E-Mail: presse@neos.eu
Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: presse@gruene.at
