WoodPoP startet neuen europäischen Holzbaupreis „Dara Award“

Wien (OTS) -

Die Europäische Holzpolitikplattform (WoodPoP) vergibt zum ersten Mal den Dara Award, die neue europäische Auszeichnung für Exzellenz in Holzbau und Nachhaltigkeit. Die Verleihung findet am 26. November 2026 in Prag, Tschechien statt.



Der WoodPoP Dara Award, eine neue europäische Auszeichnung zur Anerkennung herausragender Leistungen in Holzarchitektur und Ingenieurwesen, wurde beim 4. hochrangigen Treffen der Europäischen Holzpolitikplattform WoodPoP im Oktober 2025 ins Leben gerufen. WoodPoP wurde von Österreich und Finnland initiiert und bringt Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertreter aus 27 Ländern sowie verschiedene internationale, regionale und Stakeholder-Organisationen, einschließlich Wissenschaft und Industrie zusammen, um eine nachhaltige Holzpolitik in der gesamteuropäischen Region voranzubringen.



„Holzbau fördert sowohl den Klimaschutz als auch das Wirtschaftswachstum, und zeigt zugleich die Fähigkeiten, die Kreativität und das innovative Potenzial unserer Fachleute. Österreich hat eine lange Tradition und zahlreiche herausragende Beispiele im Holzbau. Darum sind wir stolz darauf, mit der ersten Ausgabe des Dara Awards zur Förderung der europäischen Exzellenz im Holzbau beizutragen“, so Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft der Republik Österreich.



Mit dieser Initiative rückt WoodPoP jene Projekte ins Rampenlicht, die zeigen, welchen wertvollen Beitrag der Werkstoff Holz zur Bewältigung gegenwärtiger Herausforderungen in den Bereichen Klima, Wohnen und Gesundheit leisten kann.



„Holzbauten stehen für eine gesündere und nachhaltigere Lebensweise. Eine verstärkte Nutzung von Holz im Bauwesen verringert den CO₂-Fußabdruck, fördert Innovation und verbessert die Lebensqualität – Vorteile, die stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden sollten“, erklärt Marek Výborný, Landwirtschaftsminister der Tschechischen Republik. „Wir freuen uns daher, die erste Ausgabe des WoodPoP Dara Awards in Prag ausrichten zu dürfen. Wir sehen darin eine Anerkennung unserer gemeinsamen europäischen Bemühungen ebenso wie unseres langjährigen nationalen Engagements zur Förderung von Holzbauten und nachhaltigen Baupraktiken.“



Die ersten Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen einer Zeremonie am 26. November 2026 in Prag, Tschechien bekanntgegeben.



Hintergrundinformation

WARUM HOLZ WICHTIG IST

Holz ist ein erneuerbarer und zirkulärer Werkstoff an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Innovation. Es wächst nach, speichert während seines gesamten Lebenszyklus Kohlenstoff und kann wiederverwendet, recycelt oder einer neuen Nutzung zugeführt werden – und wird somit zum Eckpfeiler der zirkulären Bioökonomie. Über seine ökologischen Vorteile hinaus bringt Holz ästhetische, kulturelle und soziale Werte mit sich und schafft warme und gesunde Wohn-, Arbeits- und Lebensräume.





Auf dem Weg Europas zu einer klimaneutralen und widerstandsfähigen Baulandschaft bietet Holz praktische Lösungen: Es reduziert Emissionen, unterstützt die Biodiversität durch nachhaltige Waldbewirtschaftung und stärkt lokale Wirtschaftssysteme.



Aus diesem Grund startet WoodPoP nun den ersten Dara Award und würdigt damit jene Projekte, die diese Werte verkörpern und den einzigartigen Beitrag des Werkstoffs Holz zu einer nachhaltigen Zukunft demonstrieren.



KATEGORIEN UND TEILNAHMEBERECHTIGUNG

Zum Dara Award können fertiggestellte Projekte eingereicht werden, die Holz in den Mittelpunkt ihres Designs und ihrer Bauweise stellen. Die Kategorien umfassen Wohngebäude, Nichtwohnungsbauten, Infrastruktur sowie Renovierungen oder Erweiterungen.



Die Projekte müssen bis spätestens 31. März 2026 abgeschlossen sein und in einem der teilnehmenden Länder realisiert worden sein. Projekte im Ausland sind zur Teilnahme berechtigt, sofern sie von einem Unternehmen mit Sitz in einem teilnehmenden Land geleitet wurden.



NOMINIERUNG UND AUSWAHL

Die nationalen Vertreterinnen und Vertreter von WoodPoP können bis zu zwei Projekte nominieren; eine dritte Nominierung ist möglich, sofern diese einer anderen Typologie angehört. Die Einreichungen werden anonym anhand von vier Dimensionen bewertet: Design & Konstruktion, Holznutzung & Innovation, Nachhaltigkeit sowie gesellschaftliche Wirkung.



Zusätzlich zur Auswahl durch die Jury wird ein Publikumspreis via Online-Abstimmung vergeben.



SICHTBARKEIT UND ANERKENNUNG

Die nominierten Projekte werden in der WoodPoP Hall of Fame präsentiert und über die Website von WoodPoP, auf Social Media sowie in Publikationen bekannt gemacht.

Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten ihre Auszeichnung im Rahmen einer Award-Verleihung in Prag am 26. November 2026, die parallel zum 4. Hochrangigen Treffen von WoodPoP stattfinden wird.



UNTERSTÜTZUNG

Die Dara Award-Initiative wird von Wood4Bauhaus unterstützt, der europäischen Allianz des holzbasierten Sektors, die sich der Förderung einer nachhaltigen Holznutzung im Bauwesen widmet. Über ihre offene und inklusive Plattform arbeitet Wood4Bauhaus daran, Akteure aus der gesamten Bauindustrie einzubinden und so zu einer besseren und nachhaltigen Zukunft mit ästhetisch ansprechenden, gesunden und inklusiven Lebensräumen im Rahmen eines nachhaltigen, kohlenstoffarmen Bauumfelds beizutragen. Mit der Unterstützung des Dara Awards bekräftigt Wood4Bauhaus sein Engagement für die Förderung von Innovation und die Würdigung von Exzellenz im Holzdesign – im Einklang mit dem gemeinsamen Ziel, eine klimaneutrale und widerstandsfähige Baulandschaft zu schaffen.



Der Dara Award ist vollständig mit den Werten und Prinzipien des Neuen Europäischen Bauhauses (NEB) abgestimmt. Die Auszeichnungen integrieren den NEB Compass, ein konzeptionelles Rahmenwerk, um Projekte anhand von drei Kernwerten (schön, nachhaltig, gemeinsam) und drei Leitprinzipien (Transdisziplinarität, Partizipation, Mehrebenensystem) zu bewerten.



WEITERE INFORMATIONEN

WoodPoP Dara Award Homepage: https://woodpop.eu/woodpop-dara-award/

Press release in English: https://woodpop.eu/dara-in-prague-nov-2026/