  • 11.12.2025, 16:13:02
  • OTS0163

AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: Vorstellung des Berichtes der Corona-Evaluierungskommission

Am 16.12. 2025 mit Landesrat Martin Antauer, Experte Jörg Hausberger sowie Mediziner Hannes Strasser

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Vorstellung des Berichtes der Corona-Evaluierungskommission“ mit FPÖ Niederösterreich Landesrat Martin Antauer, Bericht-Mitverfasser Jörg Hausberger sowie Mediziner Hannes Strasser einzuladen.

Thema: Vorstellung des Berichtes der Corona-Evaluierungskommission

Teilnehmer/Redner: Landesrat Martin Antauer und Mag. Jörg Hausberger, Mitverfasser des Corona- Evaluierungsberichtes sowie Univ.-Doz. Dr. Hannes Strasser

Zeit: Dienstag, 16. Dezember 2025 n. Chr. um 11 Uhr MEZ

Ort: Gasthaus Roter Hahn, Teufelhofer Straße 26, 3100 Sankt Pölten

Bitte um Anmeldung bis 15. Dezember 2025, bei j.lielacher@fpoe.at.

Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

