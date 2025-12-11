- 11.12.2025, 16:13:02
AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: Vorstellung des Berichtes der Corona-Evaluierungskommission
Am 16.12. 2025 mit Landesrat Martin Antauer, Experte Jörg Hausberger sowie Mediziner Hannes Strasser
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Vorstellung des Berichtes der Corona-Evaluierungskommission“ mit FPÖ Niederösterreich Landesrat Martin Antauer, Bericht-Mitverfasser Jörg Hausberger sowie Mediziner Hannes Strasser einzuladen.
Thema: Vorstellung des Berichtes der Corona-Evaluierungskommission
Teilnehmer/Redner: Landesrat Martin Antauer und Mag. Jörg Hausberger, Mitverfasser des Corona- Evaluierungsberichtes sowie Univ.-Doz. Dr. Hannes Strasser
Zeit: Dienstag, 16. Dezember 2025 n. Chr. um 11 Uhr MEZ
Ort: Gasthaus Roter Hahn, Teufelhofer Straße 26, 3100 Sankt Pölten
Bitte um Anmeldung bis 15. Dezember 2025, bei j.lielacher@fpoe.at.
Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
