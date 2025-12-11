AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: Vorstellung des Berichtes der Corona-Evaluierungskommission

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Vorstellung des Berichtes der Corona-Evaluierungskommission“ mit FPÖ Niederösterreich Landesrat Martin Antauer, Bericht-Mitverfasser Jörg Hausberger sowie Mediziner Hannes Strasser einzuladen.

Thema: Vorstellung des Berichtes der Corona-Evaluierungskommission

Teilnehmer/Redner: Landesrat Martin Antauer und Mag. Jörg Hausberger, Mitverfasser des Corona- Evaluierungsberichtes sowie Univ.-Doz. Dr. Hannes Strasser

Zeit: Dienstag, 16. Dezember 2025 n. Chr. um 11 Uhr MEZ

Ort: Gasthaus Roter Hahn, Teufelhofer Straße 26, 3100 Sankt Pölten

Bitte um Anmeldung bis 15. Dezember 2025, bei j.lielacher@fpoe.at.

Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.