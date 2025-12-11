- 11.12.2025, 16:07:32
- /
- OTS0161
Pressekonferenz: Stellungnahme von ÖVP-Klubobmann August Wöginger zu seinem Verfahren
M o r g e n, Freitag, 12. Dezember 2025, 10.00 Uhr, ÖVP-Parlamentsklub, Parlament, 1017 Wien, Mock-Saal
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer
P r e s s e k o n f e r e n z
mit ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Rechtsanwalt Hon-Prof Dr. Michael Rohregger ein.
THEMA: Stellungnahme von ÖVP-Klubobmann August Wöginger zu seinem Verfahren
ZEIT: M o r g e n, Freitag, 12. Dezember 2025, 10.00 Uhr
ORT: ÖVP-Parlamentsklub, Parlament, 1017 Wien, Mock-Saal
Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis.
Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier www.parlament.gv.at/services/infoteam/haeufige-fragen/presse-medien/index.html abrufbar. (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK