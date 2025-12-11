Pressekonferenz: Stellungnahme von ÖVP-Klubobmann August Wöginger zu seinem Verfahren

Wien (OTS) -

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer



P r e s s e k o n f e r e n z



mit ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Rechtsanwalt Hon-Prof Dr. Michael Rohregger ein.



THEMA: Stellungnahme von ÖVP-Klubobmann August Wöginger zu seinem Verfahren



ZEIT: M o r g e n, Freitag, 12. Dezember 2025, 10.00 Uhr



ORT: ÖVP-Parlamentsklub, Parlament, 1017 Wien, Mock-Saal



Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis.

Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier www.parlament.gv.at/services/infoteam/haeufige-fragen/presse-medien/index.html abrufbar. (Schluss)