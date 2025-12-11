Jetzt erhältlich: "Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien 2025"

Wien (OTS) -

252 Seiten geballte Information: Die umfangreiche Publikation enthält Zahlen, Fakten und Daten aus allen Bereichen der amtlichen Statistik sowie aus externen Quellen. Das "Statistische Jahrbuch der Stadt Wien 2025" beschreibt anhand von Eckdaten die geografischen, demografischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse Wiens und zeigt zugleich Strukturen und Entwicklungstendenzen auf. Umfangreiche Erläuterungen vertiefen das Datenangebot.

Alle historischen Jahrbücher seit 1883 stehen in der Wienbibliothek Digital zur Verfügung. Nähere Infos sind unter https://www.wien.gv.at/statistik/statistisches-jahrbuch abrufbar.

Bestellung und Service

Das „Statistische Jahrbuch der Stadt Wien 2025“ (39,90 Euro, ISSN 0259-6083) kann über folgende Quellen bezogen werden: