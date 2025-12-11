  • 11.12.2025, 15:35:32
„Das Gespräch“ zum Thema „Kampf um Werte: Spaltet Trump jetzt auch uns?“

Am 14. Dezember um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Fürst, Brandstätter, Köppel und Treichler

Wien (OTS) - 

Der US-Präsident will sein Weltbild auf Europa ausdehnen. Seine neue Sicherheitsstrategie zielt offenbar darauf ab, die Europäische Union zu spalten. Rechte Parteien sollen dafür unterstützt werden. Welche Rolle spielt Österreich in diesen Plänen und wie reagieren die Parteien darauf? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Susanne Fürst
stv. Klubobfrau FPÖ

Helmut Brandstätter
Abgeordneter des Europäischen Parlaments, NEOS

Roger Köppel
„Die Weltwoche“

Robert Treichler
„profil“

