  • 11.12.2025, 15:20:33
  • /
  • OTS0154

Generalversammlung des Motor Presse Klub Austria: Präsidium im Amt bestätigt

Anschließendes Get-together in der Cupra City Garage Wien

Präsidium v.l. Mag. Florian Laszlo, Mag. Barbara Hafok, Ing. Mag. Franz Weinberger, Christian Böhm, Renate Okermüller
Wien, (OTS) - 

Der Motor Presse Klub Austria (MPKA) hielt seine 69. ordentliche Generalversammlung in einer der angesagtesten Locations von Wien ab. Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung in die Cupra City Garage in 1010 Wien und nutzten die Gelegenheit, sich über die aktuellen Entwicklungen im Klub sowie die geplanten Aktivitäten für das kommende Jahr zu informieren. Bei der Generalversammlung des MPKA wurde das Präsidium bestehend aus Präsidentin Renate Okermüller, den beiden Vizepräsidenten Barbara Hafok und Christian Böhm, Mag. Florian Laszlo und Ing. Mag. Franz Weinberger eindrucksvoll in seiner Funktion bestätigt. Die Mitglieder sprachen damit der Führungsriege erneut ihr Vertrauen aus und würdigten die kontinuierliche, engagierte Arbeit an der Weiterentwicklung des traditionsreichen Klubs. nach der Generalversammlung informierte Mag. Florian Laszlo (Observer) über “Automobile Präsenz in den Printmedien 2021 bis 2025”. Neben den formellen Punkten standen vor allem der Austausch und die Stärkung des gemeinschaftlichen Miteinanders im Mittelpunkt. Für das gesellige Get-togehter bot die Cupra City Garage Wien den perfekten Rahmen um den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen. Bei anregenden Gesprächen, kulinarischen Köstlichkeiten und einem außergewöhnlichen Ambiente wurde der Netzwerkgedanke des Klubs einmal mehr gelebt.

Über das Jahr hinweg organisiert der MPKA zahlreiche Veranstaltungen zu automobilen Fachthemen sowie Formaten die „über den Tellerrand hinaus“ blicken und Themen aus Gesellschaft und Kultur, Wirtschaft und Technik aufgreifen. Damit schafft der Klub wertvolle Impulse und ein dynamisches Umfeld für Wissensaustausch und Networking. Informationen zur Mitgliedschaft: www.mpka.at E-Mail: office@mpka.at

Rückfragen & Kontakt

MPKA (Motor Presse Klub Austria)
Renate Okermüller
Telefon: 00436641381689

E-Mail: office@mpka.at
E-Mail: rok@chello.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ROK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright