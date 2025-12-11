Generalversammlung des Motor Presse Klub Austria: Präsidium im Amt bestätigt

Wien, (OTS) -

Der Motor Presse Klub Austria (MPKA) hielt seine 69. ordentliche Generalversammlung in einer der angesagtesten Locations von Wien ab. Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung in die Cupra City Garage in 1010 Wien und nutzten die Gelegenheit, sich über die aktuellen Entwicklungen im Klub sowie die geplanten Aktivitäten für das kommende Jahr zu informieren. Bei der Generalversammlung des MPKA wurde das Präsidium bestehend aus Präsidentin Renate Okermüller, den beiden Vizepräsidenten Barbara Hafok und Christian Böhm, Mag. Florian Laszlo und Ing. Mag. Franz Weinberger eindrucksvoll in seiner Funktion bestätigt. Die Mitglieder sprachen damit der Führungsriege erneut ihr Vertrauen aus und würdigten die kontinuierliche, engagierte Arbeit an der Weiterentwicklung des traditionsreichen Klubs. nach der Generalversammlung informierte Mag. Florian Laszlo (Observer) über “Automobile Präsenz in den Printmedien 2021 bis 2025”. Neben den formellen Punkten standen vor allem der Austausch und die Stärkung des gemeinschaftlichen Miteinanders im Mittelpunkt. Für das gesellige Get-togehter bot die Cupra City Garage Wien den perfekten Rahmen um den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen. Bei anregenden Gesprächen, kulinarischen Köstlichkeiten und einem außergewöhnlichen Ambiente wurde der Netzwerkgedanke des Klubs einmal mehr gelebt.

Über das Jahr hinweg organisiert der MPKA zahlreiche Veranstaltungen zu automobilen Fachthemen sowie Formaten die „über den Tellerrand hinaus“ blicken und Themen aus Gesellschaft und Kultur, Wirtschaft und Technik aufgreifen. Damit schafft der Klub wertvolle Impulse und ein dynamisches Umfeld für Wissensaustausch und Networking. Informationen zur Mitgliedschaft: www.mpka.at E-Mail: office@mpka.at