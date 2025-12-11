Arbeiten für Radwegabschnitt entlang der Brückenstraße in Korneuburg abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Stadtgemeinde Korneuburg hat – unterstützt durch die Radwegförderung des Landes Niederösterreich – entlang der Brückenstraße zwischen der Kreuzung mit dem Kleingartenweg und der Kreuzung mit dem Weißen Weg ein Radwegprojekt umgesetzt, das kürzlich offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde. Die Arbeiten wurden von Leyrer & Graf in einer Bauzeit von rund elf Wochen durchgeführt, die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst. Die Gesamtkosten von rund 100.000 Euro wurden zu 60 Prozent vom Land Niederösterreich und zu 40 Prozent von der Stadtgemeinde Korneuburg getragen.

Der bestehende, sanierungsbedürftige Gehsteig an der Südseite der Brückenstraße wurde aufgrund seines desolaten Zustands vollständig entfernt. Um ausreichend Platz für einen Radweg zu schaffen, wurde der komplette Straßenquerschnitt neu dimensioniert. Mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau entstand ein rund 220 Meter langer Zweirichtungsradweg mit einer Breite von zwei Metern sowie einem 0,75 Meter breiten, erforderlichen Schutzstreifen zu den Parkflächen. Als Abgrenzung zum Gehweg sowie bei Straßenquerungen und Einfahrten wurden entsprechende Bodenmarkierungen angebracht.

Eine durchgängige Gehwegverbindung besteht von der Donaustraße bis zum Scheibenstand. Da sich die Wohnsiedlung in den vergangenen Jahren stark vergrößert hat, ist vorgesehen, ein Geh- und Radwegprojekt abschnittsweise umzusetzen. Die Arbeiten für den ersten Abschnitt (Kleingartenweg bis Weißer Weg) wurden nun fertiggestellt. Die weiteren Bauabschnitte sind für das Jahr 2026 geplant. Radfahrerinnen und Radfahrer mussten bisher bei ihren Fahrten die Brückenstraße gemischt mit dem Kfz-Verkehr benutzen.

Nähere Informationen sind beim NÖ Straßendienst erhältlich unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA oder per E-Mail unter christoph.schodl@noel.gv.at