Mehr Schulraum für Favoriten - Spatenstich zur Erweiterung der Volksschule 10., Tesarekplatz 4

Am 11. Dezember 2025 fand der feierliche Spatenstich zur Erweiterung der Volksschule 10., Tesarekplatz 4 statt. Die Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Bezirksvorsteher Marcus Franz, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Schulen (MA 56) Fr. Maga Andrea Trattnig sowie weitere Projektpartner*innen versammelten sich zum Baustart des nächsten innovativen Bildungsprojekts in Favoriten.

Moderne Architektur und Freiraumgestaltung

Die Volksschule liegt direkt am Naherholungsgebiet Wienerberg. Aktuell umfasst sie 12 Bildungsräume auf zwei Hauptgeschossen. Ziel des Projekts ist der Ausbau zur 22-klassigen Pflichtschule mit schulischer Ganztagsbetreuung. Auf einer Fläche von 3.800 m² entstehen dafür 11 neue Bildungsräume, darunter 4 I-Plus- bzw. SIP-Klassen. Ein bestehender Klassenraum wird künftig für administrative Zwecke umgenutzt. Der Zubau wird barrierefrei erschlossen und ermöglicht eine stufenlose Verbindung zwischen den Ebenen des Bestandsgebäudes.

Außerdem werden folgende Bereiche neu geschaffen:

Projekträume und Ruheräume

Teamraum für das pädagogische Personal

Bewegungsraum mit Nebenflächen

Therapiemöglichkeiten

Essbereiche mit zentraler Aufwärmküche

Multifunktionsraum und eine Bibliothek

Um eine Mehrfachnutzung, bspw. für den Breitensport im Bezirk, zu ermöglichen, wird der Bewegungsraum so konzipiert, dass er außerhalb der Schulzeiten auch von externen Nutzer*innen verwendet werden kann. Ein separater Zugang von außen wird dafür baulich vorgesehen.

„Mit diesem Zubau schaffen wir zusätzliche und gut nutzbare Bildungsräume, die den Schulalltag für Kinder, Pädagog*innen und Familien spürbar stärken. Barrierefreiheit, moderne Architektur und eine durchdachte Freiraumgestaltung sorgen dafür, dass Lernen, Bewegung und Betreuung bestmögliche Rahmenbedingungen bekommen. Ich freue mich besonders, dass wir in Favoriten ein weiteres Beispiel dafür setzen, wie pädagogische Qualität, Barrierefreiheit und nachhaltiges Bauen zusammengehen“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Die angrenzenden Freiflächen werden ebenfalls funktional neu gestaltet, um die Freizeitangebote für die Schulgemeinschaft zu stärken: Es entstehen Rückzugs- und Lernbereiche, verschiedene Bewegungs- und Spielangebote sowie ein neuer Ballsportplatz. Der Zubau eröffnet der Schule damit neue Möglichkeiten für Bildung, Sport und Begegnung.

Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Schulen (MA 56) Fr. Maga Andrea Trattnig freut sich darüber: „Mit dem Ausbau schaffen wir moderne und barrierefreie Bildungsräume, die Gemeinschaft fördern - eine Lernumgebung, in der man gerne ist“

„Qualitätsvoller Schulraum für unsere Kinder ist wichtig, dafür braucht es vorausschauende Planung. In diesem Jahr konnten wir bereits die Schulerweiterung der VS Laaer-Berg sowie der Selma-Lagerlöf-Gasse feiern. Mit diesem Spatenstich wird die Schuloffensive im Bildungsbezirk Favoriten konsequent fortgesetzt. Davon profitieren die Kinder, die unsere Zukunft sind, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer, die ein ansprechendes und motivierendes Arbeitsumfeld vorfinden“, so Marcus Franz, Bezirksvorsteher Favoriten.

Nachhaltigkeit und Naturschutz

Durch den Einsatz ökologischer Bauweisen und energieeffizienter Technik stellt das Projekt eine nachhaltige und umweltfreundliche Nutzung sicher. Auf dem Dach wird dafür eine Photovoltaikanlage installiert, während die Wärmeversorgung über die bestehende Fernwärmeleitung im Bestandstrakt erfolgt. Damit reduziert sich der ökologische Fußabdruck der Bildungseinrichtung ab Fertigstellung 2026 deutlich.

Der Zubau wird in Holzbauweise errichtet. Eine vorgehängte Fassade aus Lärchenholz sowie bodengebundene Fassadenbegrünungen sorgen dafür, dass das Gebäude sich harmonisch in die von Bäumen und natürlicher Landschaft geprägte Umgebung integriert und das Mikroklima verbessert.

Auch der Schutz des Naturraums hat bei diesem Projekt hohe Priorität: Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Landschaftsschutzgebiet Favoriten werden gezielte Naturschutzmaßnahmen umgesetzt, darunter ein Amphibienschutzzaun vor Beginn der Wanderzeit sowie Ersatzpflanzungen zur Kompensation notwendiger Baumfällungen. Eine ökologische Fachbauaufsicht begleitet die Umsetzung während der Bauphase. (Schluss)