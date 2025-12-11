  • 11.12.2025, 14:57:32
Neuer Auftritt des WELTBUND ÖSTERREICH (vormals: Auslandsösterreicher-Weltbund)

Neues Logo Weltbund Österreich
Wien (OTS) - 

Am 4.12.2025 hat das Vereinsgericht den neuen Namen des WELTBUND ÖSTERREICH, der Interessensvertretung von mehr als 620.000 im Ausland lebenden Landsleuten, offiziell bestätigt.

Der Vorstand des Weltbundes setzt mit dem neuen Namen ein deutliches Zeichen für ein modernes, global vernetztes Österreich. WELTBUND ÖSTERREICH steht für eine Gemeinschaft, die über Grenzen hinweg denkt, handelt und die Zukunft aktiv mitgestaltet.

„Das Wort ‚Ausland‘ in unserem bisherigen Namen hat oft den Eindruck erweckt, wir wären weit entfernt und nicht Teil des täglichen politischen und gesellschaftlichen Dialogs. In einer Welt, in der Mobilität, internationale Karrieren und globale Zusammenarbeit selbstverständlich geworden sind, passen wir unseren Auftritt dieser Realität an. Immer mehr Landsleute leben heute international – und fast alle bleiben Österreich ein Leben lang eng verbunden. Als WELTBUND ÖSTERREICH setzen wir uns für alle Anliegen ein – für Menschen, die die Welt als ihr Arbeitsfeld begreifen, für alle, die Österreich in internationalen Netzwerken vertreten, und für jene, die nach globalen Erfahrungen wieder nach Hause zurückkehren“, so Weltbund-Präsident Werner Götz.

Mit der Namensänderung geht ein moderner Gesamtauftritt einher, der den Weltbund als zukunftsorientierte Plattform für Austausch, Zusammenarbeit und globale österreichische Identität positioniert. Die Umsetzung erfolgt strategisch, zielgerichtet und mit dem klaren Anspruch, Österreichs Stimme weltweit zu stärken.

Die Änderung wurde Anfang September von der Generalversammlung bei der diesjährigen Weltbundtagung in St. Pölten beschlossen und ist bereits in das Vereinsregister eingetragen.

Rückfragen & Kontakt

WELTBUND ÖSTERREICH

Dr. Irmgard Helperstorfer

Homepage: www.weltbund.at

Helperstorfer@weltbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

