  • 11.12.2025, 14:29:32
  • /
  • OTS0146

IGGÖ kündigt VfGH-Beschwerde gegen Kopftuchverbot an: Gegen Zwang - für Freiheit

Wien (OTS) - 

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) nimmt die heutige Beschlussfassung des Kopftuchverbots an Schulen für Mädchen unter 14 Jahren zur Kenntnis und bekräftigt ihre klare Haltung: Wir lehnen jeden Zwang strikt ab, gleichzeitig verteidigen wir das Recht jener Kinder, die aus eigener Überzeugung ein Kopftuch tragen möchten. Pauschale Verbote greifen aus Sicht der IGGÖ in die Grund- und Freiheitsrechte ein und treffen genau jene, die freiwillig eine religiöse Praxis tragen.

„Kein Kind darf zum Kopftuch gedrängt werden, das ist für uns unverrückbar. Aber ebenso darf kein Kind durch staatliche Verbote daran gehindert werden, seine religiöse Identität freiwillig zu leben“, betont Präsident Ümit Vural.

Da die heute beschlossene Regelung nach sorgfältiger rechtlicher Prüfung verfassungs- und menschenrechtliche Bedenken aufwirft, wird die IGGÖ den Verfassungsgerichtshof anrufen. „Als staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft tragen wir Verantwortung für unsere Mitglieder. Wir sind daher verpflichtet, jedes Gesetz, das in die Religionsfreiheit eingreift, verfassungsrechtlich prüfen zu lassen“, erklärt Präsident Vural.und warnt vor einer Politik, die mit Verboten statt mit pädagogischen Lösungen arbeitet: „Kinder brauchen Schutz, Bildung uind Aufklärung, keine Symbolpolitik. Zwang lehnen wir ab. Freiheit verteidigen wir. Beides gleichzeitig, für jedes Kind.“

Rückfragen & Kontakt

Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ)
Telefon: 0676/840524208
E-Mail: presse@derislam.at
Website: https://www.derislam.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ISL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright