ORF-„Die Runde“ mit Armin Wolf

Am 14. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

 

„Die Runde“ mit Armin Wolf blickt auf das politische Jahr 2025 zurück: vom Beinahe-„Volkskanzler“ Kickl über die Personaldebatten um Kurz und Kern bis zur ersten Jahresbilanz der Dreier-Koalition; von der Waffenruhe in Gaza über den Krieg gegen die Ukraine bis zu Donald Trumps Attacken auf die amerikanische Demokratie und die transatlantische Partnerschaft. Darüber diskutieren am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Armin Wolf:

Cathrin Kahlweit
„Süddeutsche Zeitung“

Thomas Hofer
Politikanalytiker

Corinna Milborn
PULS 4-Gruppe

Michael Fleischhacker
ServusTV

