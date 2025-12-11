ACHTUNG KORREKTUR OTS0111: Von Osaka nach Belgrad (vorletzter Absatz: Abgabefrist endet am 23. Jänner 2026)

Wien (OTS) -

„Weltausstellungen sind Schaufenster zur Welt – und Österreich hat diese Bühne in Osaka eindrucksvoll genutzt. Über 1,2 Millionen Besucher:innen, enorme wirtschaftliche Sichtbarkeit und ein Werbewert von mehr als 11 Millionen Euro zeigen, welchen Nutzen internationale Auftritte für unseren Standort haben. Nach einem der erfolgreichsten EXPO-Auftritte der letzten Jahrzehnte richten wir den Blick nun nach vorne: Die nächste EXPO findet in unmittelbarer Nachbarschaft, in Serbien, statt, also mitten in einer wirtschaftlich dynamischen Region, die für Österreich ein echter Chancenmarkt ist. Wir nutzen diese strategische Nähe, um Innovation, Exportstärke und Partnerschaften am Westbalkan weiter auszubauen“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Österreichs erfolgreiche Beteiligung an der EXPO 2025 in Osaka stand unter dem Motto „Austria – Composing the Future“. Mehr als 150 Events und 62 Partnerorganisationen machten den Österreich-Pavillon zu einem Publikumsmagneten und zu einer Plattform für wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Kooperationen. Mehr als 29 Millionen Besucher:innen – überwiegend aus Japan und dem asiatischen Raum – besuchten während der sechsmonatigen Weltausstellung das EXPO-Gelände.

Im Österreich-Pavillon präsentierten heimische Organisationen, Startups und Unternehmen im Innovation Lab Austria rund 90 zukunftsweisende Projekte aus zehn Themenbereichen und demonstrierten Österreichs hohe Innovationskraft. Insgesamt nutzten über 200 österreichische Betriebe und Organisationen die Chance, sich im Umfeld der Weltausstellung zu positionieren.

Ein Schwerpunkt des Rahmenprogramms lag auf Kunst und Kultur: Von gefeierten Auftritten der Wiener Sängerknaben über das Salzburger Marionettentheater bis zu Auftritten österreichischer Künstler:innen und Musiker:innen im Pavillon. Die Veranstaltungen begeisterten vor allem das japanische Publikum und machten deutlich, wie breit Österreichs Spektrum als Kulturnation ist.

EXPO 2027 in Belgrad: „Play for Humanity – Sport and Music for All“

Mit dem Abschluss der diesjährigen Weltausstellung richtet sich der Blick bereits auf die nächste EXPO: Von 15. Mai bis 15. August 2027 findet in Belgrad, Serbien, die spezialisierte EXPO unter dem Motto „Play for Humanity – Sport and Music for All“ statt. Thematisch widmet sich die EXPO 2027 der Rolle von Spiel, Sport und Musik als treibende Kräfte für menschliche Entwicklung, Kreativität und sozialen Zusammenhalt. Auch Österreich wird hier vertreten sein und stellt den Chancenmarkt Westbalkan in den Mittelpunkt. Für Österreich bietet sich damit erneut die Gelegenheit, seine Stärken als kreatives, verantwortungsbewusstes und zukunftsorientiertes Land auf einer internationalen Bühne zu zeigen.

Die Westbalkan-Region gilt für die österreichische Wirtschaft als Chancenmarkt, mit einem prognostizierten zusätzlichen Exportpotenzial von bis zu einer Milliarde Euro in den kommenden fünf Jahren (ITC). Bereits 2024 exportierten österreichische Unternehmen Waren im Wert von 2,2 Milliarden Euro in die Region. Besonders eng sind die Beziehungen zu Serbien, wo Österreich der drittgrößte ausländische Investor ist und über 800 Unternehmen vor Ort tätig sind. Im vergangenen Jahr konnte die Exportgrenze von einer Milliarde Euro erneut überschritten werden.

„Mit der EXPO 2027 in Belgrad öffnet sich für Österreichs Wirtschaft ein neues Tor zu den Wachstumsmärkten unserer Nachbarn. Wir haben früh mit den Vorarbeiten begonnen und richten unsere volle Aufmerksamkeit auf diese Weltausstellung, damit Österreich bestmöglich von den Chancen in der Region profitieren kann. Als Brückenbauer zwischen West- und Osteuropa nimmt Österreich dabei – wie auch in den Ländern des Westbalkans – eine Schlüsselrolle ein und bringt seine langjährige Erfahrung in regionaler Zusammenarbeit mit“, so WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz.

Ausschreibung für den österreichischen Beitrag zur EXPO 2027 in Belgrad

Der Startschuss für die EXPO in Belgrad erfolgt mit der Ausschreibung für die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung des österreichischen Beitrags. Das Verfahren wird als EU-weites, zweistufiges Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung durchgeführt. Die Ausschreibungsunterlagen stehen ab 11. Dezember 2025 über die ANKÖ-Vergabeplattform zur Verfügung.

Zur Unterstützung der Bieter findet am 8. Jänner 2026 um 14:00 Uhr ein Webinar statt, in dem Fragen zum Verfahren und zu den inhaltlichen Anforderungen gestellt werden können. Die Teilnahmeinformationen werden gemeinsam mit der Veröffentlichung der Unterlagen bereitgestellt.

Die Abgabefrist für die erste Stufe des Verfahrens endet am 23. Jänner 2026. Die nationale und internationale Kreativszene ist aufgerufen, sich an diesem bedeutenden Zukunftsprojekt zu beteiligen und gemeinsam die Präsenz Österreichs auf der EXPO 2027 in Belgrad mitzugestalten.

Wie bei früheren Weltausstellungen erfolgt die Abwicklung und Finanzierung der österreichischen EXPO-Teilnahme in Zusammenarbeit von Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). (PWK536/EL)