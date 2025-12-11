AVISO: NHM Wien Jahrespressekonferenz 2026

Wien (OTS) -

Am Dienstag, dem 20. Jänner 2026, laden Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland und kaufmännischer Geschäftsführer Mag. Markus Roboch um 10:30 Uhr zu einem Neujahrsempfang mit der Jahrespräsentation 2026 in den Vortragssaal des Naturhistorischen Museums Wien ein.

Datum: 20.01.2026, 10:30 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Vortragssaal

Maria-Theresien-Platz

1010 Wien

Um Anmeldung unter presse@nhm.at wird gebeten.