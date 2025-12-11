- 11.12.2025, 14:07:03
- /
- OTS0137
AVISO: NHM Wien Jahrespressekonferenz 2026
Einladung zum Neujahrsempfang und zur Jahrespräsentation 2026 des Naturhistorischen Museums Wien
Am Dienstag, dem 20. Jänner 2026, laden Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland und kaufmännischer Geschäftsführer Mag. Markus Roboch um 10:30 Uhr zu einem Neujahrsempfang mit der Jahrespräsentation 2026 in den Vortragssaal des Naturhistorischen Museums Wien ein.
Datum: 20.01.2026, 10:30 Uhr
Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Vortragssaal
Maria-Theresien-Platz
1010 Wien
Um Anmeldung unter presse@nhm.at wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Naturhistorisches Museum Wien
Mag. Irina Kubadinow
Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Tel.: + 43 (1) 521 77 - 410
Mag. Klara Vakaj
Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressereferentin
Tel.: + 43 (1) 521 77 - 626
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NHM