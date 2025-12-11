  • 11.12.2025, 14:07:03
AVISO: NHM Wien Jahrespressekonferenz 2026

Einladung zum Neujahrsempfang und zur Jahrespräsentation 2026 des Naturhistorischen Museums Wien

NHM-Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland und kaufmännischer Geschäftsführer Mag. Markus Roboch
Wien (OTS) - 

Am Dienstag, dem 20. Jänner 2026, laden Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland und kaufmännischer Geschäftsführer Mag. Markus Roboch um 10:30 Uhr zu einem Neujahrsempfang mit der Jahrespräsentation 2026 in den Vortragssaal des Naturhistorischen Museums Wien ein.

Datum: 20.01.2026, 10:30 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Vortragssaal
Maria-Theresien-Platz
1010 Wien

Um Anmeldung unter presse@nhm.at wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Naturhistorisches Museum Wien

Mag. Irina Kubadinow
Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Tel.: + 43 (1) 521 77 - 410

Mag. Klara Vakaj
Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressereferentin
Tel.: + 43 (1) 521 77 - 626

