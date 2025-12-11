Erste Kältewelle – Welche Fahrzeugteile jetzt streiken und was hilft

Wien (OTS) -

Auto Wien Mitte erklärt, welche Fahrzeugteile besonders kälteempfindlich sind und wie man vorbeugt.

„ Sobald die Temperaturen fallen, zeigen sich Schwachstellen, die im Sommer unbemerkt bleiben “, so Werkstattleiter Markus Zivny.

Die häufigsten Problemzonen:

Batterien: Kalte Temperaturen reduzieren die Startleistung um bis zu 50 %.

Türdichtungen: Gummidichtungen frieren bei unzureichender Pflege fest.

Scheibenwischer: Verschlissene Gummis können die Scheibe zerkratzen.

Frostschutz: Fehlender Frostschutz kann Motorschäden verursachen.

Die Auto Wien Mitte Werkstatt empfiehlt daher einen präventiven Wintercheck.