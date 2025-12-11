- 11.12.2025, 13:59:32
Erste Kältewelle – Welche Fahrzeugteile jetzt streiken und was hilft
Mit den ersten Frostnächten steigt auch die Zahl der Pannen.
„Sobald die Temperaturen fallen, zeigen sich Schwachstellen, die im Sommer unbemerkt bleiben“
Auto Wien Mitte erklärt, welche Fahrzeugteile besonders kälteempfindlich sind und wie man vorbeugt.
Sobald die Temperaturen fallen, zeigen sich Schwachstellen, die im Sommer unbemerkt bleiben", so Werkstattleiter Markus Zivny.
Die häufigsten Problemzonen:
Batterien: Kalte Temperaturen reduzieren die Startleistung um bis zu 50 %.
Türdichtungen: Gummidichtungen frieren bei unzureichender Pflege fest.
Scheibenwischer: Verschlissene Gummis können die Scheibe zerkratzen.
Frostschutz: Fehlender Frostschutz kann Motorschäden verursachen.
Die Auto Wien Mitte Werkstatt empfiehlt daher einen präventiven Wintercheck.
Machen Sie Ihr Auto winterfest!
Rückfragen & Kontakt
AWM - Auto Wien Mitte
Telefon: +43 1 890 62 62
E-Mail: office@awm-kfz-werkstatt.at
Website: https://www.awm-kfz-werkstatt.at/
