  • 11.12.2025, 13:59:32
  • /
  • OTS0136

Erste Kältewelle – Welche Fahrzeugteile jetzt streiken und was hilft

Mit den ersten Frostnächten steigt auch die Zahl der Pannen.

Wien (OTS) - 

Auto Wien Mitte erklärt, welche Fahrzeugteile besonders kälteempfindlich sind und wie man vorbeugt.

Sobald die Temperaturen fallen, zeigen sich Schwachstellen, die im Sommer unbemerkt bleiben“, so Werkstattleiter Markus Zivny.

Die häufigsten Problemzonen:

  • Batterien: Kalte Temperaturen reduzieren die Startleistung um bis zu 50 %.

  • Türdichtungen: Gummidichtungen frieren bei unzureichender Pflege fest.

  • Scheibenwischer: Verschlissene Gummis können die Scheibe zerkratzen.

  • Frostschutz: Fehlender Frostschutz kann Motorschäden verursachen.

Die Auto Wien Mitte Werkstatt empfiehlt daher einen präventiven Wintercheck.

Machen Sie Ihr Auto winterfest!

Rückfragen & Kontakt

AWM - Auto Wien Mitte
Telefon: +43 1 890 62 62
E-Mail: office@awm-kfz-werkstatt.at
Website: https://www.awm-kfz-werkstatt.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright