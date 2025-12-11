  • 11.12.2025, 13:58:32
Kia Wien Mitte präsentiert den neuen Kia EV4 und EV4 Fastback GT-Line (2026)

Vollelektrische Kompaktfahrzeuge mit progressivem Design, hoher Effizienz und digitalem Cockpit

Wien (OTS) - 

Kia Wien Mitte, offizieller Kia-Vertriebspartner und zertifiziertes Servicecenter in Wien, stellt die neuen Modelle vor: Der EV4 und der sportliche EV4 Fastback GT-Line verbinden modernes, SUV-inspiriertes Design mit effizienter Elektroantriebstechnologie.

Design & Varianten

Beide Varianten bieten großzügigen Innenraum, nachhaltige Materialien und ein durchdachtes Bedienkonzept. Die GT-Line Fastback setzt zusätzlich auf dynamische Linienführung, sportliches Heck und exklusive Designelemente.

Technologie & Leistung

„Die E-GMP-Plattform ermöglicht beeindruckende Reichweiten, schnelles Laden & effiziente Energienutzung. “, erklärt Oliver Tatic, Verkaufsleiter bei Kia Wien Mitte.

Das digitale Cockpit mit großem Panoramadisplay bietet KI-gestützte Benutzerführung, moderne Infotainment-Funktionen und Fahrerassistenzsysteme wie Totwinkel- und Spurhalteassistent.

Überzeugen Sie sich selbst

Rückfragen & Kontakt

Kia Wien Mitte
Telefon: +43 1 890 62 62
E-Mail: office@kia-wien-mitte.at
Website: https://www.kia-wien-mitte.at/

