ÖHV: Starker Start in die Wintersaison!

Wien (OTS) -

„Zu den Feiertagen sind die Regionen gut gebucht. Aber volle Betten heißen nicht automatisch volle Kassen“, bringt der Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung, Walter Veit, die Situation auf den Punkt. „Lebensmittel, Energie, Dienstleistungen: Der Kostendruck ist enorm.“ Wichtig sei deswegen, die Saison über die gesamte Dauer optimal auszuschöpfen: „Die Auslastung passt, aber die Ergebnisse halten aufgrund des Kostendrucks nicht mit. Da ist es doppelt so wichtig, dass wir die Auslastung hoch halten“, so Veit.

Internationale Gästekarten-Programme als Ausweg gegen Kaufkraftschwund in Ö und D

Denn viele Hotels berichten von rückläufigen Nebenausgaben bei Standardzimmer-Buchungen. In höheren Kategorien zeige sich das weniger. Der wichtige deutsche Markt schwächle, die USA und Asien legen zu. Programme wie der Indy Pass und der Epic Pass helfen, bringen internationale Aufmerksamkeit und Gäste. Sorgen bereiten da und dort Investitions-Staus auf Destinationsebene. „Wer am falschen Platz spart, büßt Attraktivität ein“, warnt Veit.

Advent und Großevents als Zugpferde

Destinationen, die den Advent in Szene setzen, ernten die Früchte professioneller Marktbearbeitung und Angebotsentwicklung: „Das bringt Stimmung, Reichweite, Gäste, belebt ganze Regionen“, so Veit. Ähnlich sei es mit Konzerten: „Wer an große Acts denkt, dem fallen in erster Linie große Festivals und Konzerte im Happel-Stadion ein. Mittlerweile haben aber auch Skidestinationen mit ihren Saison Openings Routine dabei entwickelt, Stars und Gäste aufs Land zu bringen. Da entsteht Wertschöpfung im großen Stil“, verweist Veit auf Gigs quer durchs Land von Schladming mit den Backstreet Boys über Ischgl mit Rita Ora oder Obertauern mit Seiler und Speer.

Saison kompakter als früher

Doch im Frühjahr lässt die Nachfrage deutlich stärker nach als früher. Die Buchungen für den März liegen merklich unter Normalniveau. Highlights zum Saisonfinale wie Ischgl mit Christina Aguilera oder Sölden mit dem Electric Mountain Festival helfen. Ergänzend wünscht sich die Branche mehr Werbung: „Die Alpen sind im Frühjahr ein echtes Schmuckkästchen, zeigen sich von ihrer besten Seite“, hebt Veit die Angebotsvielfalt hervor. Die gehöre in die Auslage: „Weil für jeden etwas dabei ist, vom klassischen Sonnenskilauf bis hin zum Mountainbiken, von Wellness gar nicht zu reden. Alles zur gleichen Zeit, Angebote für die ganz Familie. Der März hat so viel Potenzial. Mit etwas mehr werblichem Rückenwind können wir das voll ausspielen.“

