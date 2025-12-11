- 11.12.2025, 13:48:32
- /
- OTS0130
Termine am 12. Dezember in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
11.00 Uhr, 6. Wiener Landtag (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (6., Amerlingstraße 11, Festsaal der Bezirksvorstehung)
(Schluss)
