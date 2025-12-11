  • 11.12.2025, 13:30:32
25 Jahre Wikipedia: Die größte Wissensplattform der Welt feiert Jubiläum

Wikipedia wird 25 – eine einzigartige Erfolgsgeschichte des Ehrenamts weltweit

Wien (OTS) - 

Am 15. Jänner 2026 jährt sich die Gründung der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia zum 25. Mal. Was im Jahr 2001 als visionäres Experiment begann, hat sich zur größten Wissenssammlung der Menschheitsgeschichte entwickelt. Getragen von der Überzeugung, dass Wissen frei zugänglich sein soll, schreiben weltweit Millionen Freiwillige an diesem einzigartigen Gemeinschaftsprojekt.

Heute umfasst Wikipedia über 66 Millionen Artikel in mehr als 300 Sprachen – alle kostenlos, werbefrei und von einer globalen Gemeinschaft ehrenamtlicher Autor*innen und Administrator*innen erstellt und gepflegt. Die deutschsprachige Wikipedia ist mit mehr als drei Millionen Artikeln eine der umfangreichsten Versionen und zählt zu den zehn meistbesuchten Websites im deutschsprachigen Raum.

Die Bedeutung der Wikipedia als erste Anlaufstelle für verlässliche, neutrale und gut belegte Informationen ist in den letzten Jahren weiter gestiegen. Gleichzeitig ist sie politischen Angriffen und technologischen Bedrohungen durch künstliche Intelligenz ausgesetzt. Transparenz, Quellenangaben und ein offener Diskussionsprozess zwischen realen Menschen zeichnen die Enzyklopädie besonders in diesen Zeiten als ein Ausnahmeprojekt aus.

Zentrale Werte: Neutralität, Gemeinschaft, Freies Wissen

Die Prinzipien der Wikipedia sind seit ihrer Gründung unverändert: Ein neutraler Standpunkt, freie Lizenzierung, offene Mitarbeit für alle und ein respektvoller Umgangston. Diese Grundsätze haben ein nachhaltiges Modell geschaffen, das nicht nur Wissen sammelt, sondern auch eine einzigartige internationale Gemeinschaft bildet.

Das Jubiläumsjahr wird von Wikimedia Österreich und der österreichischen Wikipedia-Community gebührend gefeiert. Am 15. Jänner gibt es dazu Aktionen auf der ganzen Welt, in Österreich finden Geburtstags-Stammtische in Graz, Wien, Linz und Innsbruck statt. Am 16. März, dem Geburtstag der deutschsprachigen Wikipedia, feiert die Community in Wien.

